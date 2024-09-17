bloodthirsty butchers¡¦µÈÂ¼½¨¼ù¤Î¼«¼ç´ë²è¡Øonly the lonely¡Ù¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¡¦¼Í¼éÌðÍº¤Î¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤·¤ÆÉü³è
¼Í¼éÌðÍº¡Êbloodthirsty butchers¡¢¼Í¼éÌðÍº¤ÈÊ¿¾¾³Ø¡Ë¼çºÅ¡Øonly the lonely¡Ù¤¬¡¢2024Ç¯10·î18Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦¿·ÂåÅÄ¥¯¥í¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Øonly the lonely¡Ù¤Ï¡¢bloodthirsty butchers¤ÎµÈÂ¼½¨¼ù¤¬2008Ç¯4·î¤ËÉáÃÊ¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»Ï¤á¤¿¼«¼ç´ë²è¤Ç¤¢¤ë¡£2008Ç¯¤Î³«ºÅ¤«¤éÉÔÄê´ü¤Ê¤¬¤é¤âµÈÂ¼¤Î¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¿´ë²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î´ë²è¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¥½¥í³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
µÈÂ¼¤ÎË×¸å¤â²¿ÅÙ¤«¡Øonly the lonely¡Ù¤Î´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏµÈÂ¼¤ËºÇ¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¼Í¼é¤¬¡¢¤³¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Øonly the lonely¡Ù¤ò¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Âè1ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¼Í¼é¤Î¡ÈÃÆ¤¸ì¤é¤º¡É¡¢¤½¤·¤ÆKIRIHITO¤«¤éÃÝµ×·÷¡ÊMovie+Guitar¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢°ìÀÚ¤Î²Î¾§¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£