Âë¡¦º´Æ£Ä¾¤¬ÂåÂÇ¤ÇÆóÎÝÂÇ¡ªÀ¾Â¼Î¶¼¡»á¡ÖÂåÂÇ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡ü ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 2 ¡Ý 3 ÆüËÜ¥Ï¥à ¡û
¡ã22²óÀï¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡ä
¡¡KBC¥é¥¸¥ª¤ÎÀ©ºî¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿17Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÝÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿À¾Â¼Î¶¼¡»á¤¬¡¢ÂåÂÇ¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦º´Æ£Ä¾¼ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£Ä¾¤Ï1¡Ý3¤Î8²óÀèÆ¬¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤ÎÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎµÜÀ¾¾°À¸¤¬2¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òº¸Ãæ´Ö¤ËÃÆ¤ÊÖ¤¹ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢º¸¤Ë¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂåÂÇ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢°éÀ®·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ÊÄó¶¡¡áKBC¥Û¡¼¥¯¥¹¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ã22²óÀï¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡ä
¡¡KBC¥é¥¸¥ª¤ÎÀ©ºî¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿17Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÝÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿À¾Â¼Î¶¼¡»á¤¬¡¢ÂåÂÇ¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦º´Æ£Ä¾¼ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£Ä¾¤Ï1¡Ý3¤Î8²óÀèÆ¬¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤ÎÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎµÜÀ¾¾°À¸¤¬2¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òº¸Ãæ´Ö¤ËÃÆ¤ÊÖ¤¹ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢º¸¤Ë¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂåÂÇ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢°éÀ®·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ÊÄó¶¡¡áKBC¥Û¡¼¥¯¥¹¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë