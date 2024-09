ビールと食が集う秋の感謝祭！道の駅奥入瀬ろまんパーク「OIRASE BEERオクトーバーフェスト2024」

道の駅奥入瀬ろまんパークにて入場無料の「OIRASE BEERオクトーバーフェスト2024」を、2024年9月22日(日)に開催します。

道の駅奥入瀬ろまんパーク「OIRASE BEERオクトーバーフェスト2024」

イベント名 : OIRASE BEERオクトーバーフェスト2024

開催日時 : 2024年9月22日(日)10:00〜17:00

※雨天決行、荒天時は中止する場合があります。

開催場所 : 道の駅奥入瀬ろまんパーク

参加料金 : 入場無料(出店ブース毎の飲食代は別途)

アクセス : 十和田市役所から無料送迎シャトルバスあり

ホームページ: https://oirase.beer/

主催 : 道の駅奥入瀬ろまんパーク運営協議会

(株式会社A-WORLD・一般財団法人十和田湖ふるさと活性化公社)

後援 : 十和田市・十和田商工会議所

協力 : 一般社団法人十和田奥入瀬観光機構・

パワフルジャパン十和田・プロスクリーン・

NPO十和田.L.ステージクリエート

※最新情報は、ホームページ、またはInstagramにて確認してください。

オクトーバーフェストは、ドイツ・ミュンヘンで1810年から開催されている、世界最大規模のビールの祭典です。

本イベントは、奥入瀬ビールを中心とした青森のクラフトビールや、下北半島直送の海鮮焼、肉料理などの飲食ブースに加え、クラフト雑貨・アクセサリ・アロマの販売や体験ブースなど、約25店舗が野外ブースにて出店予定。

屋内レストランブースでは、寿司BAR、ピザBAR、りんご飴づくり体験などのコンテンツも用意。

屋外ではDJプログラムを用意していますので、心地よい音楽と共に、青森版オクトーバーフェストを楽しめます。

【見どころ】

・青森県内のクラフトビールメーカー、シードルメーカー計5社が参加。

地酒販売も加わり、青森産のお酒を様々なスタイルで楽しめます。

・特別出店として、下北物産協会によるMロジトラック(デコトラ)の展示、下北のうまいもの市を開催。

レストランでは寿司BARなどの特別営業。

青森県各地の食が集うイベントです。

・クラフト雑貨、アクセサリ、アロマなど、クラフトマルシェブースも充実。

販売に加え体験ワークショッププログラムもあり。

・子供向けには縁日コーナーも。

大人だけでなく、家族で楽しめるオクトーバーフェストになっています。

