UEFAチャンピオンズリーグの第1節が現地時間17日から始まります。

今大会から出場チーム数は32から36に拡大。また昨季までのグループステージ・決勝トーナメント制から、リーグフェーズ・決勝トーナメントプレーオフ制に変更されます。

リーグフェーズは、全36チームはUEFAクラブランキングをもとに4つのポットに分けられ、抽選で各ポットから2チームずつ、異なる8チームと対戦。ホーム4試合、アウェー4試合が実施されます。

勝利=勝ち点3、引き分け=勝ち点1、敗戦=勝ち点0で争われ、上位8チームが決勝トーナメントに進出決定。9位から24位のチームは決勝トーナメントプレーオフ(ホーム&アウェー方式)に回り、勝利した8チームが決勝トーナメント進出の権利を得ます。

▽第1節の対戦カードヤングボーイズ vs アストン ビラユベントス vs PSVACミラン vs リバプールバイエルン vs ザグレブRマドリード vs シュツットガルトスポルティングCP vs リールスパルタ・プラハ vs ザルツブルクボローニャ vs シャフタールセルティック vs ブラチスラヴァクラブ・ブルージュ vs ドルトムントマンチェスターC vs インテルパリSG vs ジローナフェイエノールト vs レバークーゼンツルヴェナ ズヴェズダ vs ベンフィカモナコ vs バルセロナアタランタ vs アーセナルAマドリード vs ライプツィヒブレスト vs グラーツ