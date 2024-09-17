¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¥º¡Ù¡Ø¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù2ºî½Ð±é¡£¶õ¼êÁ´¹ñÍ¥¾¡·Ð¸³¼Ô¤Î½÷Í¥¡¦µÜ¸¶²Ú²»¤¬½µ¥×¥ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µÜ¸¶²Ú²»
ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤ÎÌ½¹õ¤Î»°»ÐËå¡¦¥¯¥í¥È¡¼Ìò¤ÇÏÃÂê¤ÎµÜ¸¶²Ú²»¡Ê¤ß¤ä¤Ï¤é¡¦¤«¤Î¤ó¡Ë¤¬¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë9·î17Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤40¡¦41¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤³¤Ê¤¹3ÅáÎ®½÷Í¥¤Î¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤ÊÀ¸µÓ¤Ï°µ´¬¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¡ÖÆüËÜ°ì¶¯¤¤¾®³ØÀ¸¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é......
¡½¡½¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¤Ö¤ê¤Î½µ¥×¥ì¤Î»£±Æ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
µÜ¸¶¡¡¤½¤ÎÁ°¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ç¡¢¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤Æ¤É¤¦»£¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éº£²ó¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¤Î¤Ï¤¿¤Ö¤ó½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹õ¤È¤«ÀÄ¤È¤«¥«¡¼¥¤È¤«¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤Ï¶ì¼ê¡©
µÜ¸¶¡¡¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤âÁª¤Ó¤Å¤é¤¤¿§¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¥à¥º¤¬¤æ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¼þ¤ê¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¤ß¤ó¤Ê¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤¬¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö²«¿§¤È¤«ÀÄ¿§¤¬¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é³èÈ¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÃË¤Î»Ò¤ÈÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¡©
µÜ¸¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ÌÚÅÐ¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾®2¤«¤é¶õ¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©
µÜ¸¶¡¡¤Ï¤¤¡£°ìÅÙ¡¢Á´¹ñÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤ÏËÜµ¤¤Ç¼«Ê¬¤¬ÆüËÜ°ì¶¯¤¤¾®³ØÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®6¤ÇÃË¤Î»Ò¤ËÉé¤±¤Æ¡Ö°ìÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿......¡×¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Æ¡£
¡½¡½¾®³ØÀ¸¤ÏÃË½÷¤¬Àï¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Í¡£
µÜ¸¶¡¡¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤¢¤Î¤È¤¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ½é¤ÎºÃÀÞ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Åö»þ¤«¤é¿ÈÄ¹¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡©
µÜ¸¶¡¡¾®5¤Ç165Ñ¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ØÇ¯¤Ç¤â°ìÈÖ¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¶õ¼ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡©
µÜ¸¶¡¡¤Ï¤¤¡£»ä¤Î¤È¤¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥µ»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ»¾ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆÇùÁ³¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·ÝÇ½¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¡©
µÜ¸¶¡¡17ºÐ¤Î¤È¤¤Ë±Ç²è¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤Á¤ç¤¦¤É¶õ¼ê¤Ç¥±¥¬¤ò¤·¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ÝÇ½¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¸å¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¥º¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
µÜ¸¶¡¡19ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¢¥Þ¥¾¥ó¥º¡Ù¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¸ÂÄêÇÛ¿®¤Ç¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Î´¶¤¸¤Ç¡£¥¥ã¥¹¥È¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬¿¼Ìë¤Ë½ª¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¡¢Á°¥¯¡¼¥ë¤Î¡Ø¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤ÇºÆ¤Ó²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¡£²ÅÄ¸¾Çµ¤Á¤ã¤ó¡¢ºä´¬Í¼Ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ½¹õ¤Î»°»ÐËåÌò¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤ËÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Í¡£
µÜ¸¶¡¡¤Ï¤¤¡£ºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«......¡×¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ÆÉáÄÌ¤Ë²ñ¤¦ÌóÂ«¤È¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Í¼Ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢²Ú²»¤Á¤ã¤ó¤òËÜÅö¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÊé¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£
µÜ¸¶¡¡µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¼ê¤È¤«¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤·¤¿¡©¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤¡¡¢º£Æü¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤ª¼Çµï¤Ï¤¹¤´¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¸å¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤«¤¢¤ë¡©
µÜ¸¶¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤³¤Î¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©
µÜ¸¶¡¡¿åÃå¤òÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï³¤¤â¥×¡¼¥ë¤â¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¿åÃå¤òÃå¤Æ¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
µÜ¸¶¡¡º£²ó¤Ï¿åÃå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉáÃÊ¤ä¤é¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥º¤È¤«¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¥Ý¡¼¥º¡Ê!?¡Ë¤â´Þ¤á¤Æ¡¢µÜ¸¶²Ú²»¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÉÙÅÄ°é»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»ÔÅè¤¢¤«¤Í
¡üµÜ¸¶²Ú²»¡Ê¤ß¤ä¤Ï¤é¡¦¤«¤Î¤ó¡Ë¡¡
1996Ç¯4·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹170Ñ¡¡B82 W59 H86¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¡û¡Ö2012Ç¯ÅÙ»°°¦¿åÃå¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡×¤ËÅö»þºÇÇ¯¾¯¤Ç½¢Ç¤¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡ÖRISE¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤òKO¾¡Íø¡£ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2023¡Á24Ç¯¡Ë¤ËÌ½¹õ¤Î»°»ÐËå¥¯¥í¥È¡¼Ìò¤Ç½Ð±é¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@miyahara_kanon¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@miyahara_kanon¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@kanon_miyahara¡Û¡¡
µÜ¸¶²Ú²»¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×È¿Â§¤Ç¤¹¡ª¡Ù¡¡»£±Æ¡¿ÃÝÆâÍµÆó¡ÊBALLPARK¡Ë¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿ÃÝÆâÍµÆó¡ÊBALLPARK¡Ë