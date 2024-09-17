¶¦»º¡¦¾®ÃÓ¹¸»á¡¡¼«Ì±ÁíºÛÁª¸õÊä£¹¿Í¤ÎÅý°ì¶µ²ñÌäÂêàÌµ²óÅúá¤ËÅÜ¤ê¡ÖºÆÄ´ººµñÈÝ¤Ï¡¢ÅþÄìÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤Ï£±£·Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¸õÊä¼Ô¤ÎÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ò¤á¤°¤ëÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤ÏËÁÆ¬¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬£²£°£±£³Ç¯¤ËµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î²ñÄ¹¤é¤È¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÎÁíºÛ±þÀÜ¼¼¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿ºÝ¤È¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤¬¤³¤ÎÆü¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡Öº£Æü¡Ê£±£·Æü¡Ë¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¤ÇÅý°ì¶µ²ñ¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁÈ¿¥Åª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë·èÄêÅª¤Ê¼Ì¿¿¡¢¼èºàÆâÍÆ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¡ÊÅö»þ¤Î¡Ë¤Ï¼óÁêÆ°ÀÅÍ÷¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿¤ÏÆ°¤«¤Ì¾Úµò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÁÈ¿¥¤°¤ë¤ß¤Ç¶µÃÄ¤«¤éÁÈ¿¥É¼¤äÁªµó±¿Æ°¤Î»Ù±ç¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤ÎÊØµ¹¤òÅý°ì¶µ²ñ¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÌÐÌÚÉÒ½¼´´»öÄ¹¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈµìÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÀÚ¤Î´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ´ÌÌÅª¤ÊºÆÄ´ºº¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁíºÛÁª¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤à¤«¡£º£¤Þ¤ÇÁíºÛÁª¸õÊä¼Ô£¹Ì¾¤Ï¡¢Á´°÷¤¬ºÆÄ´ºº¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤ÆºÆÄ´ºº¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤Ï¡¢ÅþÄìÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾®ÃÓ»á¤ÏÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢°ÂÇÜ»á¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ²ñÄ¹¤é¤ÈÌÌÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡ÖºÆÄ´ºº¤¹¤ë¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¹ñ²ñ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¤ÎÃÊ³¬¤ÇÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤ÈµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¡Ë²áµî¤ÎÀÜÅÀ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ø¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢ÀâÌÀ¤ò²Ì¤¿¤¹¡Ù¤È¸ÀÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë·èÄêÅª¤ÊÀÜÅÀ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿°Ê¾å¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡¢¸½ÁíÍý¤È¤·¤ÆÁ´ÌÌÅª¤ËºÆÄ´ºº¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤È´ß¿®É×»á¤Ï¡Ê¼Ì¿¿¤Ë¡Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Á¤Ã¤È¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¤À¤È¶¯¤¯µá¤á¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛ¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¡Ø¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¡Ù¤¬Åý°ì¶µ²ñ¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢£¹¸õÊä¼Ô¤Ë¡Ø´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤ÈÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ù¤Ê¤É¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤òºÎ¤Ã¤¿¡££±¿Í¤â²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¤Û¤ª¤«¤Ö¤ê¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÁíºÛÁª¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾®ÃÓ»á¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£