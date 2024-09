ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。9月14日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(9月14日(土)付)を発表しました。

※写真はイメージです

初登場! 9月2日(月)リリースのデジタルシングル。21日(土)からは、全国11都市をめぐるファンコンサート「2024 INI FAN-CON TOUR [FLIP THE CIRCLE]」がスタートします。初登場! 9月4日(水)にリリースされた3年ぶりのアルバム『Knightclub』に収録されているコラボ曲です。ランキング圏外から再登場↑ 8月24日(土)、25日(日)に熊本県農業公園カントリーパークで開催された野外音楽フェス「WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024」では、2日間で合計約5万人を動員しました。初登場! 同曲は、8月28日(水)にリリースされたクリープハイプのトリビュートアルバム『もしも生まれ変わったならそっとこんな声になって』に収録されています。先週17位から11ランクアップ↑ 現在放送中の木曜ドラマ「スカイキャッスル」(テレビ朝日系)の主題歌。テレビ朝日の公式YouTubeチャンネルでは、ドラマ映像を使ったコラボ映像が公開されています。先週9位から4ランクアップ↑ 14日(土)には、同曲のミュージックビデオがサザンオールスターズのYouTubeチャンネルで公開されました。ランキング圏外から再登場! 先日、最終回をむかえたドラマ「降り積もれ孤独な死よ」(読売テレビ・日本テレビ系)の主題歌。11日(水)には、同曲も収録されているニューアルバム『猫にジェラシー』がリリースされました。先週と変わらず第3位! 10月5日(土)から10月27日(日)まで、竹内まりやさんのデビュー45周年&約10年ぶりのニューアルバム『Precious Days』発売を記念したコラボカフェ「Mariya Takeuchi Precious Cafe @ TOWER RECORDS CAFE OMOTESANDO」が開催されます。先週15位から大きくランクアップ! 15日(日)には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」に出演しました。そして、今週の第1位は……?2週連続で第1位! 同曲が主題歌の映画「ラストマイル」の興行収入が30億円を突破しました。――番組ではほかにも、ゲストパートに日向坂46・郄橋未来虹(たかはし・みくに)さん、森本茉莉(もりもと・まりぃ)さんが登場。18日(水)にリリースされるニューシングル「絶対的第六感」のお話などを伺いました。

(左から)ジョージ・ウィリアムズ、森本茉莉さん、郄橋未来虹さん、安田レイ



