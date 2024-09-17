※9月26日、東証グロース市場に上場予定のＩＮＧＳ <245A> [東証Ｇ]、アスア <246A> [東証Ｇ]、キッズスター <248A> [東証Ｇ]は17日、公開価格を発表した。

●ＩＮＧＳ <245A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：9月26日

　事業内容：「らぁ麺 はやし田」、「ＣＯＮＡ」、「焼売のジョー」を
　　　　　　中心とする飲食事業の運営

　公開価格：1940円
　仮条件：1770円～1940円
　想定発行価格：1770円

　上場時発行済み株式数：243万2000株
　公募：43万2000株
　売り出し：10万5000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限8万0500株
　申込期間：9月18日～24日
　払込日：9月25日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

●アスア <246A>

　上場市場：東証グロース市場、名証ネクスト市場
　上場予定日：9月26日

　事業内容：物流会社を対象とした安全活動等に関するコンサル
　　　　　　ティング、通信機器の販売、及び、CRMの開発等

　公開価格：680円
　仮条件：630円～680円
　想定発行価格：630円

　上場時発行済み株式数：252万5000株
　公募：45万株
　売り出し：50万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限14万2500株
　申込期間：9月18日～24日
　払込日：9月25日

　主幹事：東海東京証券

●キッズスター <248A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：9月26日

　事業内容：ファミリー向け社会体験アプリ「ごっこランド」の開発・運営
　　　　　　及びイベントの企画・運営、子ども向けプロダクトを通じた、
　　　　　　企業・団体の事業開発支援

　公開価格：2560円
　仮条件：2100円～2560円
　想定発行価格：2560円

　上場時発行済み株式数：250万株
　公募：70万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限10万株
　申込期間：9月18日～24日
　払込日：9月25日

　主幹事：岡三証券

[2024年9月17日]


株探ニュース