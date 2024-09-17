

※9月26日、東証グロース市場に上場予定のＩＮＧＳ <245A> [東証Ｇ]、アスア <246A> [東証Ｇ]、キッズスター <248A> [東証Ｇ]は17日、公開価格を発表した。



●ＩＮＧＳ <245A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：9月26日



事業内容：「らぁ麺 はやし田」、「ＣＯＮＡ」、「焼売のジョー」を

中心とする飲食事業の運営



公開価格：1940円

仮条件：1770円～1940円

想定発行価格：1770円



上場時発行済み株式数：243万2000株

公募：43万2000株

売り出し：10万5000株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限8万0500株

申込期間：9月18日～24日

払込日：9月25日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券



●アスア <246A>



上場市場：東証グロース市場、名証ネクスト市場

上場予定日：9月26日



事業内容：物流会社を対象とした安全活動等に関するコンサル

ティング、通信機器の販売、及び、CRMの開発等



公開価格：680円

仮条件：630円～680円

想定発行価格：630円



上場時発行済み株式数：252万5000株

公募：45万株

売り出し：50万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限14万2500株

申込期間：9月18日～24日

払込日：9月25日



主幹事：東海東京証券



●キッズスター <248A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：9月26日



事業内容：ファミリー向け社会体験アプリ「ごっこランド」の開発・運営

及びイベントの企画・運営、子ども向けプロダクトを通じた、

企業・団体の事業開発支援



公開価格：2560円

仮条件：2100円～2560円

想定発行価格：2560円



上場時発行済み株式数：250万株

公募：70万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限10万株

申込期間：9月18日～24日

払込日：9月25日



主幹事：岡三証券



[2024年9月17日]





株探ニュース

