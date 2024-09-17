本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (17日大引け後 発表分)
※9月26日、東証グロース市場に上場予定のＩＮＧＳ <245A> [東証Ｇ]、アスア <246A> [東証Ｇ]、キッズスター <248A> [東証Ｇ]は17日、公開価格を発表した。
●ＩＮＧＳ <245A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：9月26日
事業内容：「らぁ麺 はやし田」、「ＣＯＮＡ」、「焼売のジョー」を
中心とする飲食事業の運営
公開価格：1940円
仮条件：1770円～1940円
想定発行価格：1770円
上場時発行済み株式数：243万2000株
公募：43万2000株
売り出し：10万5000株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限8万0500株
申込期間：9月18日～24日
払込日：9月25日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券
●アスア <246A>
上場市場：東証グロース市場、名証ネクスト市場
上場予定日：9月26日
事業内容：物流会社を対象とした安全活動等に関するコンサル
ティング、通信機器の販売、及び、CRMの開発等
公開価格：680円
仮条件：630円～680円
想定発行価格：630円
上場時発行済み株式数：252万5000株
公募：45万株
売り出し：50万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限14万2500株
申込期間：9月18日～24日
払込日：9月25日
主幹事：東海東京証券
●キッズスター <248A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：9月26日
事業内容：ファミリー向け社会体験アプリ「ごっこランド」の開発・運営
及びイベントの企画・運営、子ども向けプロダクトを通じた、
企業・団体の事業開発支援
公開価格：2560円
仮条件：2100円～2560円
想定発行価格：2560円
上場時発行済み株式数：250万株
公募：70万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限10万株
申込期間：9月18日～24日
払込日：9月25日
主幹事：岡三証券
[2024年9月17日]
株探ニュース