USJ「NO LIMIT!クリスマス」クリスマスライブショーやホグワーツ城のキャッスルショー

USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)のクリスマスイベント「NO LIMIT!クリスマス」が、2024年11月20日(水)から2025年1月5日(日)までの期間限定で開催される。

USJのクリスマスイベント 2024

期間中のパーク内には、壮麗に輝くドレープ装飾や大粒のダイヤモンド型オーナメントを飾った、高さ30m超えのクリスマスツリー「NO LIMIT! パーティ・ツリー」が登場。夜にはカラフルでポップなイルミネーションが、パーク内に流れるクリスマス・ソングと連動。まるで踊っているようにリズミカルに輝くツリーが、周囲を鮮やかに照らす。

「フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ」

注目のライブショーは、2023年にも人気を博した「フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ」がパワーアップして再登場。キレキレのダンスを魅せるエレクトリック・フロスティや、クリスマス衣装に身を包んだスヌーピー、エルモ、ハローキティといったパークの仲間たちが集結し、キュートで華やかなダンスを披露する。

「ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜」

また「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、エリア開業10周年イベントのフィナーレを飾るキャッスル・ショー「ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜」を5年ぶりに開催。

雪化粧をまとう「メテオロジンクス」、温かな光に包まれる「ルーモス」など、様々な呪文とともにホグワーツ城の姿が変化。フィナーレで「ルーモス・マキシマ!」が唱えられると、ホグワーツ城から感動的な輝きが放たれる。

開催概要

「NO LIMIT! クリスマス」

開催期間:2024年11月20日(水)〜2025年1月5日(日)

場所:USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)



HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K.

Rowling. (s24)

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM and (C) 2024 Sesame Workshop

(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ4090902

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

