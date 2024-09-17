¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤òÉ¼ÆÉ¤ß¡¡¿Ê¼¡Ïº»áÃ¦Íî¤Ç¹â»Ô»á£Ö£ÓÀÐÇË»á¤Îº®ÀïÍ½ÁÛ
¡¡·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤¬£±£·Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î¹ÔÊý¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿ÁíºÛÁª¤Ç¡¢³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¤Î£³¿Í¤¬¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¾®Àô»á¤ÎÉ¼¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡ÖµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾®Àô¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥á¥Ã¥¤Î¤Ï¤¬¤ìÊý¤¬Áá¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ¤ÏÀ²ñ¤ÎÏÃ¤È¤«¤Ç¡ØÁ´Á³Åú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¹¤°³È»¶¤µ¤ì¤Æ¡¢É¾È½¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ´¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é°Õ³°¤ËÇ´¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡·èÁªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤à£²¿Í¤Ï¹â»Ô»á¤ÈÀÐÇË»á¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Î¥¦¥¨¡¼¥È¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÇÇÔ¤ì¤¿¿Ø±Ä¤äÇÉÈ¶¡¢µìÇÉÈ¶¤ò¤É¤¦¼è¤ê¹þ¤à¤«¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¾®Àô¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬Íî¤Á¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¤ÏÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¯¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÆÉ¤ß¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï£´°Ì°Ê²¼¤ò¤¹¤´¤¯½¦¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¾®Àô¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¤ÈÂç¤¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤È¤ÏËãÀ¸¡ÊÂÀÏºÉûÁíºÛ¡Ë¤µ¤ó¤ÎÆ°¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÂç·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦Æ¯¤¯¤«¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÐÇËÁþ¤·¤ËÆ°¤¯ËãÀ¸»á¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤Èµó¤²¤¿¡£