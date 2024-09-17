J1未出場の21歳GK寺門陸がACLE開幕デビュー!! エース&主将不在の横浜FM、16歳MFもベンチ入りでアウェー光州戦へ
横浜F・マリノスは17日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)開幕節で光州FC(韓国)と対戦する。午後7時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、GK寺門陸がアジア国際大会初先発。今月のルヴァン杯で途中出場を果たしていたが、J1未出場の21歳がアジアの舞台で大役を担うことが決まった。
横浜FMのGKはポープ・ウィリアムが昨季決勝戦の一発退場により出場停止。GK飯倉大樹も負傷離脱しており、起用の行方に注目が集まっていた。
またチームは連戦が続く中、直近のJ1リーグ戦・京都戦(●1-2)からMF渡辺皓太とFWエウベルを除く先発9人の入れ替えを敢行。J1得点王争いを繰り広げるFWアンデルソン・ロペス、主将のMF喜田拓也はメンバー登録されておらず、ベンチ入り上限より2人少ない10人が控え登録となった。
ベンチには横浜FMユース所属のGK山下将真、MF浅田大翔を登録。2008年生まれで16歳の浅田は出場すればクラブ最年少のトップチームデビューとなる。
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 41 寺門陸
DF 16 加藤蓮
DF 15 上島拓巳
DF 39 渡邊泰基
DF 24 加藤聖
MF 6 渡辺皓太
MF 28 山根陸
MF 20 天野純
FW 18 水沼宏太
FW 14 植中朝日
FW 7 エウベル
控え
GK 31 白坂楓馬
GK 51 山下将真
DF 2 永戸勝也
DF 5 エドゥアルド
DF 27 松原健
MF 35 榊原彗悟
MF 46 浅田大翔
FW 9 西村拓真
FW 11 ヤン・マテウス
FW 17 井上健太
監督
ジョン・ハッチンソン
横浜FMのGKはポープ・ウィリアムが昨季決勝戦の一発退場により出場停止。GK飯倉大樹も負傷離脱しており、起用の行方に注目が集まっていた。
ベンチには横浜FMユース所属のGK山下将真、MF浅田大翔を登録。2008年生まれで16歳の浅田は出場すればクラブ最年少のトップチームデビューとなる。
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 41 寺門陸
DF 16 加藤蓮
DF 15 上島拓巳
DF 39 渡邊泰基
DF 24 加藤聖
MF 6 渡辺皓太
MF 28 山根陸
MF 20 天野純
FW 18 水沼宏太
FW 14 植中朝日
FW 7 エウベル
控え
GK 31 白坂楓馬
GK 51 山下将真
DF 2 永戸勝也
DF 5 エドゥアルド
DF 27 松原健
MF 35 榊原彗悟
MF 46 浅田大翔
FW 9 西村拓真
FW 11 ヤン・マテウス
FW 17 井上健太
監督
ジョン・ハッチンソン