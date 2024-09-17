　横浜F・マリノスは17日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)開幕節で光州FC(韓国)と対戦する。午後7時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、GK寺門陸がアジア国際大会初先発。今月のルヴァン杯で途中出場を果たしていたが、J1未出場の21歳がアジアの舞台で大役を担うことが決まった。

　横浜FMのGKはポープ・ウィリアムが昨季決勝戦の一発退場により出場停止。GK飯倉大樹も負傷離脱しており、起用の行方に注目が集まっていた。

　またチームは連戦が続く中、直近のJ1リーグ戦・京都戦(●1-2)からMF渡辺皓太とFWエウベルを除く先発9人の入れ替えを敢行。J1得点王争いを繰り広げるFWアンデルソン・ロペス、主将のMF喜田拓也はメンバー登録されておらず、ベンチ入り上限より2人少ない10人が控え登録となった。

　ベンチには横浜FMユース所属のGK山下将真、MF浅田大翔を登録。2008年生まれで16歳の浅田は出場すればクラブ最年少のトップチームデビューとなる。

<出場メンバー>

[横浜F・マリノス]

先発

GK 41 寺門陸

DF 16 加藤蓮

DF 15 上島拓巳

DF 39 渡邊泰基

DF 24 加藤聖

MF 6 渡辺皓太

MF 28 山根陸

MF 20 天野純

FW 18 水沼宏太

FW 14 植中朝日

FW 7 エウベル

控え

GK 31 白坂楓馬

GK 51 山下将真

DF 2 永戸勝也

DF 5 エドゥアルド

DF 27 松原健

MF 35 榊原彗悟

MF 46 浅田大翔

FW 9 西村拓真

FW 11 ヤン・マテウス

FW 17 井上健太

監督

ジョン・ハッチンソン