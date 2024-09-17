À¼Í¥¡¦¿ÛË¬¤Ê¤Ê¤«¡¢ºÇ¿·ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÎÇÛ¿®³«»ÏÆü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö³«ºÅ
À¼Í¥¤Î¿ÛË¬¤Ê¤Ê¤«¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤¬9·î18Æü(¿å)0»þ¤è¤ê³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¡£ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡ÖMy Step¡×¡¢¡ÖWorld of Words¡×¡Ö²Ö¸ÀÍÕ¡×¤ËÂ³¤º£ºî¤Ç4¶ÊÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ðー¡£10·î30Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÂÀ×¤òËÂ¤°À¤³¦¡×¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ÇÛ¿®³«»Ï¤È¹ç¤ï¤»¤ÆYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò9·î18Æü(¿å)20»þ¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¿·¾ðÊó¤ÎÈ¯É½¤â¡Ä¡© ¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ð¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£