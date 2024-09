浜崎あゆみが9月16日、自身のInstagramを更新。ライブ写真やオフショットと共に、支えてくれるファンにメッセージを送った。

浜崎は9月25日まで、浜崎あゆみのオフィシャルファンクラブアプリ「TeamAyu」有料会員限定のZeppライブツアー『TA LIMITED ~Thank U tour~ 2024』が開催中。その様子やライブに向けての思いを度々Instagramで投稿しているが、昨日16日の投稿では「It is because you have my back that I can continue to push myself.(背中を押し続けられるのは、あなたが支えてくれるからです。)」と、英語で感謝を綴った浜崎。投稿された写真には、グレーのシャツを着た浜崎の自撮りや、雨の中熱唱する姿、そして「TA LIMITED ~Thank U tour~ 2024」で観客がピンクのペンライトで会場を覆う幻想的な景色の写真などを投稿。そして最後に「See you tomorrow TA members」とメッセージを送った。

9月11日、Zepp Fukuoka公演が機材のトラブルにより中止となった浜崎。スタッフやファン、そして愛犬の存在など、支えるみんなへの感謝の気持ちを伝えたようだ。

コメント欄には「背中を押すだけじゃなく支えるのもTAの役目だと思ってるよ」「今もこうして浜崎あゆみとして活動してくれてる事に日々感謝だよ。ありがとうの気持ち、これからも沢山伝えていくね」「あゆ 私の人生そのものです いつもありがとう」など、ファンから浜崎に感謝を伝えるメッセージが続いた。

(文=本 手)