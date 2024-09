CRAVITY、ONEUSら出演「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」9月19日より日韓同時放送が決定！

7組のライジングボーイズグループがACEの座をかけて火花を散らすサバイバル番組「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」が、9月19日(木)より日韓同時放送される。新たにリブランディングして迎える今回の「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」。多彩な魅力と無限の可能性で各チームの「ACE」が率いて「ACEチーム」が誕生する挑戦記が開幕する。参加グループに名を連ねたのは、CRAVITY、THE NEW SIX、YOUNITE、TEMPEST、8TURN。これらに加えて2020年に放送した「Road to Kingdom」からの続投となるONEUS、ATBOとJUST Bが合体したプロジェクトグループ The CrewOneの7組。

さらにMCを務めるのは、SHINeeのテミン。ソロとしても数々のヒット曲を生み出し、多くの現役アイドルたちがロールモデルに挙げるテミンの司会にも注目だ。実力ある7組が果たしてどんなパフォーマンスを繰り広げるのか。さらなる飛躍を目指して望む真剣勝負に心揺さぶられること間違いなし。K-POPのACEをつかみ取るのは果たしてどのチームか、ぜひお見逃しなく!

■番組情報

「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」

放送情報:2024年9月19日(木)21:30〜 毎週(木)21:30〜

Mnet、ABEMA SP2チャンネル、ABEMA K WORLDチャンネルで放送



【MC】

テミン(SHINee)



【出演】

ONEUS、CRAVITY、TEMPEST、YOUNITE、THE NEW SIX、8TURN、The CrewOne



2024年 Mnet / 全8回(予定) / 各195分(予定) / 日韓同時放送

(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved



