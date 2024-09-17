ローソン限定「PUMA」のバッグ登場へ！ 機能的でおしゃれなショルダー＆トート
機能的でおしゃれなバッグ「PUMA 10ポケットショルダーバッグBOOK Special Package」と「PUMA 2WAYビッグトートバッグBOOK Special Package」（いずれも宝島社）が、10月17日（木）から、全国の「ローソン」店舗などで発売される。
【写真】使い方いろいろ！ 機能性抜群の2種バッグ詳細
■便利なポケット付き
今回登場するのは、普段使いにぴったりな「PUMA」のショルダーバッグとトートバッグが付属するブック。
「PUMA 10ポケットショルダーバッグ」は、ユニセックスで使えるシンプルなデザインのバッグ。ガバッと開くフロントポケットで中に入れたものが見やすいほか、10個のポケット付きで荷物の整理整頓もラクラクだ。
一方「PUMA 2WAYビッグトートバッグ」は、ショルダーバッグとしても使える便利な2WAYビッグトートバッグ。フロントポケットと4つの内ポケットを完備しており、通勤、通学、旅行、アウトドアなど、さまざまなシーンで活躍する大容量バッグとなっている。
【「『PUMA 10ポケットショルダーバッグBOOK Special Package』＆『PUMA 2WAYビッグトートバッグBOOK Special Package』」概要】
発売日：10月17日（木）
販売場所：全国の「ローソン」店舗、「HMV＆BOOKS online」
【写真】使い方いろいろ！ 機能性抜群の2種バッグ詳細
■便利なポケット付き
今回登場するのは、普段使いにぴったりな「PUMA」のショルダーバッグとトートバッグが付属するブック。
一方「PUMA 2WAYビッグトートバッグ」は、ショルダーバッグとしても使える便利な2WAYビッグトートバッグ。フロントポケットと4つの内ポケットを完備しており、通勤、通学、旅行、アウトドアなど、さまざまなシーンで活躍する大容量バッグとなっている。
【「『PUMA 10ポケットショルダーバッグBOOK Special Package』＆『PUMA 2WAYビッグトートバッグBOOK Special Package』」概要】
発売日：10月17日（木）
販売場所：全国の「ローソン」店舗、「HMV＆BOOKS online」