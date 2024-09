9月19日(木)夜9時30分より『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』がABEMAにて日韓同時・国内独占放送される。

【映像】「次は全部勝ってやる」出場する7チーム

このたび日韓同時・国内独占放送が決定した『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』は、2020年にMnetで日韓同時放送された人気シリーズ『Road to Kingdom』の第2弾で、K-POPトップクラスを目指す若手ボーイズグループ7組が頂点を競いあうサバイバル番組。

今回『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』に参加するのは、IVEやMONSTA Xが所属するSTARSHIPエンターテインメントのCRAVITY、『Road to Kingdom』シーズン1に出演し、今回再挑戦となるONEUS、SBSのボーイズグループオーディション番組『LOUD』を通じて結成されたグループで、歌手のPSYプロデュースの初グループとして注目を集めたTHE NEW SIX(TNX)、2022年にデビューし様々なジャンルをこなす実力派ボーイグループのYOUNITE、デビュー後に数々の新人賞を総なめにし、グローバルな活動を広げながら存在感を高めてきたTEMPEST、ATBO と JUST Bのメンバーから構成された12人組のボーイズグループThe CrewOne、2023年にデビューした8人組のボーイズグループで、全員がオールラウンダーとして高いパフォーマンス力で魅了している8TURNの全7組。

CRAVITY

ONEUS

THE NEW SIX(TNX)

YOUNITE

TEMPEST

8TURN

また参加者をサポートするMCには、SHINeeのTAEMIN(テミン)が就任することが決定した。

今回の『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』は、前作の『Road to Kingdom』からリブランディングされ、新しい構成となることが予告されており、注目が集まっている。「ACEになろうとする者、その重圧に耐えろ」が今回のテーマとなっており、“ACEランキング”と”チームランキング”の2つのトラックで行われ、既存のチームパフォーマンスだけでなく、メンバー個人それぞれの実力が発揮できるような座組になっている。はたして、それぞれのチームのエース7人はどのようなステージを披露するのか。