アドビ、顧客に合ったコンテンツを生成AIで作成するAdobe Experience Cloudの新機能
米アドビは9月16日(米国時間)、Adobe Experience Cloudの新機能を発表した。これにより企業は、AI技術を活用して顧客に合わせたコンテンツを作成し、リアルタイムでキャンペーンを最適化できるようになる。
生成AIによるコンテンツのパーソナライズと測定を実現するAdobe Experience Cloudの新機能
○Adobe Experience Cloudの新機能
Adobe Experience Cloudの新機能は、AIが生成したコンテンツを個別に最適化し、テストや測定を行う。
Webやモバイルなどのプラットフォームで生成AIコンテンツに対する詳細なインサイトを提供するAdobe Content Analytics(β版を提供開始、Adobe Customer Journey Analyticsに含まれる)、企業ブランドに合ったマーケティングアセットを自動生成し、特定のターゲットに向けて最適化するAdobe Journey Optimizer(AJO)のAI Assistant Content Accelerator、Webページ上のテキストや画像などの生成AIコンテンツのバリエーションに対してリアルタイムでの実験が可能なAdobe Experience Manager(AEM)Edge Delivery Services、Self-Learning Experimentationなど。
生成AIによるコンテンツのパーソナライズと測定を実現するAdobe Experience Cloudの新機能
○Adobe Experience Cloudの新機能
Webやモバイルなどのプラットフォームで生成AIコンテンツに対する詳細なインサイトを提供するAdobe Content Analytics(β版を提供開始、Adobe Customer Journey Analyticsに含まれる)、企業ブランドに合ったマーケティングアセットを自動生成し、特定のターゲットに向けて最適化するAdobe Journey Optimizer(AJO)のAI Assistant Content Accelerator、Webページ上のテキストや画像などの生成AIコンテンツのバリエーションに対してリアルタイムでの実験が可能なAdobe Experience Manager(AEM)Edge Delivery Services、Self-Learning Experimentationなど。