大橋トリオ、3年ぶりオリジナルアルバム『GOLD HOUR』発売決定
大橋トリオが、116枚目のオリジナルフルアルバム『GOLD HOUR』を11月13日にリリースすることが発表された。
約3年ぶりのオリジナルフルアルバムとなる今作は、新曲を含む全10曲収録予定。初回生産限定盤となる映像付き商品には2022年11月に東京国際フォーラムにてlily（石田ゆり子）をゲストに迎え開催したデビュー15周年記念公演＜TRIO ERA 2＞のライブ映像を収録。
ツアーに先駆けて、アルバム『GOLD HOURから新曲4曲入りのEPが10月2日より配信リリースされる予定だ。
全国ツアー＜ohashiTrio HALL TOUR 2024＞は、10月5日 愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホールを皮切りに、北海道・宮城・東京・大阪・岡山・福岡・長崎を回り、ファイナルで11月16日 東京・昭和女子大学 人見記念講堂まで全9公演を開催する。現在、10月13日 北海道公演・10月19日 東京公演・11月16日 東京公演がソールドアウトとなっており、他公演も残り僅かとなっている。
16th オリジナルフルアルバム『GOLD HOUR』
購入リンク：https://ohashitrio.lnk.to/GOLD_HOUR_CD
[CD+DVD] 初回生産限定盤
品番：RZCB-87144/B
価格：\5,800(本体価格)＋税
[CD+Blu-ray] 初回生産限定盤
品番：RZCB-87145/B
価格：\5,800(本体価格)＋税
[CD only]
品番：RZCB-87146
価格：\3,200(本体価格)＋税
収録内容
[CD] ※3形態共通
全10曲収録予定
[DVD / Blu-ray]
ohashiTrio 15th ANNIVERSARY SPECIAL CONCERT “TRIO ERA 2”
2022.11.03 at Tokyo International Forum Hall A ライブ映像
ohashiTrio HALL TOUR 2024 ミート＆グリート抽選特典
・HMV&BOOKS onlineにてご予約のお客様より各公演5名様
・各ツアー会場にてご予約のお客様より各公演5名様
計各公演10名様ご招待
特集ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/240911127/
※終演後に直筆サイン入り特典をお渡しさせていただきます。
※ご当選者様は当日のライブチケットが必要となります。
※撮影は禁止となります。
CDショップご予約先着特典
・タワーレコード：クリアファイル（A5サイズ）
・HMV：ジャケットサイズステッカー
・Amazon：メガジャケ（3形態共通絵柄）
・楽天ブックス：2025年ポケットカレンダー
・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ
・mu-mo SHOP / Hi, mu-mo オリジナル特典：缶ミラー
・他CDショップ・ECサイト：ポストカード
購入リンク：https://ohashitrio.lnk.to/GOLD_HOUR_CD
※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。
先行配信EP「GOLD HOUR -EP-」
配信日：2024年10月2日(水)
収録内容
全4曲入り
＜ohashiTrio HALL TOUR 2024＞
開場/開演 17:00/18:00
2024年10月13日(日) 北海道・札幌共済ホール ※SOLD OUT
開場/開演 17:00/18:00
2024年10月17日(木) 宮城・日立システムズホール仙台 シアターホール
開場/開演 18:00/19:00
2024年10月19日(土) 東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール ※SOLD OUT
開場/開演 17:00/18:00
2024年10月27日(日) 大阪・NHK大阪ホール
開場/開演 17:00/18:00
2024年11月4日(月・祝) 岡山・倉敷市芸文館
開場/開演 17:00/18:00
2024年11月8日(金) 福岡・福岡市民会館
開場/開演 18:00/19:00
2024年11月10日(日) 長崎・とぎつカナリーホール
開場/開演 17:00/18:00
2024年11月16日(土) 東京・昭和女子大学 人見記念講堂 ※SOLD OUT
開場/開演 17:00/18:00
・席種：全席指定 \8,000（税込）
年齢制限：3歳以上よりチケット必要 ※3歳未満は入場不可
・チケット受付：
ローソンチケット：https://l-tike.com/ohashi-trio/
イープラス：https://eplus.jp/ohashitrio/
楽天チケット：https://r-t.jp/ohashiTrio
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ohashi-trio/
※受付対象公演、入金締切時間等の受付詳細は各社受付サイトよりご確認ください。
※10月13日(日)北海道・10月19日(土)東京・11月16日(土)東京公演はチケット完売となります。
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