声優・諏訪ななかが、配信シングル「連なって」を9月18日(水)0時より配信開始する。配信シングルは「My Step」「World of Words」「花言葉」に続き、今作で4曲目となる。

「連なって」は力強いリリックと疾走感のあふれるナンバー。10月30日にリリースされる、季節の移り変わりをテーマにしたコンセプトミニアルバム『足跡を紡ぐ世界』にも収録される。配信開始と合わせてYouTubeチャンネルではオフィシャルオーディオが公開される。

さらに、「連なって」の配信リリースを記念したインスタライブを9月18日(水)20時より実施することも決定している。



リリース情報

「連なって」
2024年9月18日(水)配信リリース
作詞・作曲・編曲：松坂康司
COKM-45252
[配信URL]
URL: https://suwananaka.lnk.to/Tsuranatte

リリース情報

諏訪ななか　コンセプトミニアルバム『足跡が紡ぐ世界』
2024年10月30日発売
【初回限定盤CD＋DVD】COZX-2126〜7　￥3,300(税抜\3,000）
【通常盤CD】COCX-42372　￥2,640(税抜\2,400)
＜CD収録内容＞
01 春待歌　作詞：hisakuni 作曲・編曲：松坂康司
＊TVアニメ「精霊幻想記２」エンディングテーマ
02 花言葉　作詞：月丘りあ子　作曲・編曲：塩原大貴
03 World of Words　作詞：成本智美　作曲：近藤圭一、成本智美　編曲：近藤圭一
04 連なって　作詞・作曲・編曲：松坂康司
05 My Step　作詞・作曲・編曲：松坂康司
06 春待歌（Instrumental）
07 花言葉（Instrumental）
08 World of Words （Instrumental）
09 連なって（Instrumental）
10 My Step （Instrumental）
＜DVD収録内容＞
「春待歌」Music Video／メイキング映像