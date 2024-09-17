諏訪ななか、配信シングル「連なって」を9/18より配信開始
声優・諏訪ななかが、配信シングル「連なって」を9月18日(水)0時より配信開始する。配信シングルは「My Step」「World of Words」「花言葉」に続き、今作で4曲目となる。
「連なって」は力強いリリックと疾走感のあふれるナンバー。10月30日にリリースされる、季節の移り変わりをテーマにしたコンセプトミニアルバム『足跡を紡ぐ世界』にも収録される。配信開始と合わせてYouTubeチャンネルではオフィシャルオーディオが公開される。
リリース情報
2024年9月18日(水)配信リリース
作詞・作曲・編曲：松坂康司
COKM-45252
[配信URL]
URL: https://suwananaka.lnk.to/Tsuranatte
リリース情報
2024年10月30日発売
【初回限定盤CD＋DVD】COZX-2126〜7 ￥3,300(税抜\3,000）
【通常盤CD】COCX-42372 ￥2,640(税抜\2,400)
＜CD収録内容＞
01 春待歌 作詞：hisakuni 作曲・編曲：松坂康司
＊TVアニメ「精霊幻想記２」エンディングテーマ
02 花言葉 作詞：月丘りあ子 作曲・編曲：塩原大貴
03 World of Words 作詞：成本智美 作曲：近藤圭一、成本智美 編曲：近藤圭一
04 連なって 作詞・作曲・編曲：松坂康司
05 My Step 作詞・作曲・編曲：松坂康司
06 春待歌（Instrumental）
07 花言葉（Instrumental）
08 World of Words （Instrumental）
09 連なって（Instrumental）
10 My Step （Instrumental）
＜DVD収録内容＞
「春待歌」Music Video／メイキング映像