IVEからMONSTA X ショヌ＆I․Mまで、STARSHIP所属アーティストが秋夕の挨拶（動画あり）

STARSHIPエンターテインメント(以下、STARSHIP)所属のアーティストたちが、秋夕(チュソク、韓国のお盆)を迎えて挨拶した。STARSHIPは16日、各アーティストの公式YouTubeチャンネルを通じて秋夕の挨拶映像を公開した。昨年10月のソウル公演を皮切りに、初のワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」を開催し、9月4〜5日には東京ドームでのアンコール公演を成功裏に終え、11ヶ月間の長旅終えたIVE。彼女たちは、「帰省中に、安全運転に心がけ、IVEの曲を聴きながら時間を過ごすことをお勧めする。歌詞が可愛く魅力的な『WOW』という楽曲と、心豊かな秋夕を過ごしてほしい」とし、秋夕連休を特別に過ごす方法を提案した。

最近、YouTubeチャンネル「ヒョンスはK.will」を開設し、様々なコンテンツでファンと交流しているK.willは、「家族や愛する方々と幸せな時間を過ごしてほしい」と挨拶した。また、彼は10月11日〜13日まで梨花(イファ)女子大学サムスンホール、11月30日〜12月1日に釜山(プサン)東西(トンソ)大学ソヒャンシアターのShinhan Card Hallで開催される「2024年K.willl小劇場コンサート All The Way」にも言及した。「小劇場公演を準備しているので、すぐに皆さんと一緒にいられる時間を持つことができると思う。幸せで温かい秋夕を過ごしてほしい」と付け加えた。MONSTA XのショヌとI.Mは、軍服務中のメンバーを代表して挨拶した。個人活動を精力的に繰り広げているショヌは「秋夕が、ゆっくり休みながら充電できるような祝日になってほしい」と伝えた。ワールドツアーで忙しい時間を過ごしているI.Mは、「今、ワールドツアーを一生懸命行っている。民族の祝日の秋夕。素敵な時間を過ごしてほしい。とても会いたい」とし、MONBEBE(MONSTA Xのファンの名称)に愛情を示した。グループ活動を超えて演技、ラジオDJ、バラエティ、ミュージカルなど多方面に活動の領域を広げている宇宙少女は、「時間が経ち、もう秋夕が近づいてきたが、UJUNG(宇宙少女のファンの名称)の皆さん! これまでの悩みや不安をすべて忘れて、美味しいものも食べて、きれいな満月を見ながら願い事もして大切な人とエネルギーを充電する時間を過ごしてほしい」と伝えた。28日と29日の2日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで、ファンコンサートを控えているCRAVITYは、「晴れ渡り、青々とした秋がやってきた。今回の秋夕はどのように過ごすのか」とファンに質問を投げかけた。そして、韓国で19日午後9時30分に放送がスタートするMnetサバイバル番組「Road to Kingdom:ACE OF ACE」の視聴を呼びかけ、今年の秋夕当日に誕生日を迎えたメンバーのミンヒにお祝いの言葉を伝えた。さらに、「LUVITY(CRAVITYのファンの名称)! 家族と楽しい時間を過ごしながら、CRAVITYのことをもっとたくさん考えてね。それでは、2024年の残りもCRAVITYとLUVITY! 幸せなことがたくさん起こりますように」と元気いっぱいに挨拶した。心温まる秋夕挨拶の映像で全世界のファンに挨拶したSTARSHIPのアーティストたちは、下半期にもアルバム活動や番組出演と演技、公演など多方面で活躍し、活動を続けていく予定だ。