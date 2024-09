ニュースリリースページ

活動休止中のアイドルグループ「嵐」が11月3日にデビュー25周年を迎えることを記念した周年企画として、既発売のライブDVD合計12タイトルのBlu-ray化や配信中のベストアルバム「5×20 All the BEST!! 1999-2019」(Special Edition)のDolby Atmos音源化などを発表した。BDは11月3日発売、Atmos音源の配信も同日からスタートする。

BD化されるのは、2003年リリースの「How's it going? SUMMER CONCERT 2003」から'13年リリース「ARASHI LIVE TOUR Popcorn」までの12タイトルで、価格は「ARASHI AROUND ASIA Thailand-Taiwan-Korea」のみ5,000円、そのほか11タイトルは各6,100円。一部タイトルはBD化にあたって再編集が行なわれている。販売元はストームレーベルズ。

配信中の20周年ベストアルバム「5×20 All the BEST!! 1999-2019」(Special Edition)は、デビューシングルの「A・RA・SHI」から2018年リリースの「君のうた」までのシングル全表題曲63曲に加え、20周年のアニバーサリーソング「5×20」を追加した合計64曲を収録。Dolby Atmos化により「より臨場感溢れるサウンドで、嵐のベストアルバムをお楽しみいただけます」とのこと。

そのほかデビュー25周年企画として、オリジナルのテーマでベスト5を選曲できる特設サイト「MY BEST ARASHI」の開設、ファンクラブ会員限定のライブ上映イベント「ARASHI FILM CONCERT TOUR 2024-2025」の開催、全ミュージックビデオの公式YouTube公開、56枚目シングル「君のうた」の歌絵本化などが発表されている。