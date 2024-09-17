新規設定ファンド一覧 9月第2週（9月9日～9月13日） 新規設定ファンド一覧 9月第2週（9月9日～9月13日）

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9月第2週（9月9日～9月13日）に新規設定されたファンドは以下の通り。



運用開始日

〇9月10日

ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）

運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント



〇9月12日

フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド

運用会社：フィデリティ投信



ＧＳグローバル社債ターゲット追加型２０２４－０９（追加型ワンロード２０２４－０９）

運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント



ＧＳグローバル社債ターゲット２０２４－０９（限定追加型）（ワンロード２０２４－０９）

運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント



ひふみクロスオーバーｐｒｏ

運用会社：レオス・キャピタルワークス



〇9月13日

ＦＷ・ＵＢＳ・日本株式ファンド

運用会社：ＵＢＳアセット・マネジメント



ＦＷ・ＵＢＳ・米国株式ファンド

運用会社：ＵＢＳアセット・マネジメント



ＦＷ・ＵＢＳ・欧州株式ファンド

運用会社：ＵＢＳアセット・マネジメント



ＦＷ・ＵＢＳ・日本債券ファンド

運用会社：ＵＢＳアセット・マネジメント



ＦＷ・ＵＢＳ・世界債券ファンド

運用会社：ＵＢＳアセット・マネジメント



ＦＷ・ＵＢＳ・ハイ・イールド債券ファンド

運用会社：ＵＢＳアセット・マネジメント



ＦＷ・ＵＢＳ・世界リートファンド

運用会社：ＵＢＳアセット・マネジメント



ＦＷ・ＵＢＳ・オルタナティブファンド

運用会社：ＵＢＳアセット・マネジメント



ＦＷ・ＵＢＳ・エマージング株式ファンド

運用会社：ＵＢＳアセット・マネジメント



ＦＷ・ＵＢＳ・コモディティファンド

運用会社：ＵＢＳアセット・マネジメント



ＦＷ・ＵＢＳプレミアム・エクイティファンド

運用会社：ＵＢＳアセット・マネジメント



グローバル・サプライチェーン・ファンド（為替ヘッジあり）（賢者の設計）

運用会社：ベイビュー・アセット・マネジメント



グローバル・サプライチェーン・ファンド（為替ヘッジなし）（賢者の設計）

運用会社：ベイビュー・アセット・マネジメント





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