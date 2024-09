9月13日から9月15日までの週末映画動員ランキングが興行通信社より発表され、三谷幸喜が監督と脚本を務めた長澤まさみ主演作『スオミの話をしよう』が動員31万3,000人、興収4億3,900万円を上げて初登場1位に輝いた。

突然失踪したスオミ(長澤)の行方を巡り、彼女の現・元夫たち(坂東彌十郎、西島秀俊、松坂桃李、遠藤憲一、小林隆)が集結して事件解決に奔走するうちに、思わぬ事実が浮かび上がってくるミステリーコメディー。祝日だった月曜日を含む公開4日間の累計成績は、動員43万1,000人、興収5億9,700万円となっている。配給の東宝は、最終興収30億円を狙える好スタートだとしている。

2位には、「プリキュア」シリーズ21作目として現在放送中のテレビアニメの劇場版『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー! ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!』が動員29万5,000人、興収3億6,700万円で初登場。昨年公開された劇場版20周年記念作品『映画プリキュアオールスターズF(エフ)』に次いでシリーズ歴代2位のオープニング興収となり、祝日を含む4日間成績は動員40万5,000人、興収4億9,700万円を記録した。

3週連続1位だった『ラストマイル』は3位にダウン。公開25日間で動員271万人、興収38億円を突破している。4位には、人気バンドMrs. GREEN APPLEのファンクラブ会員限定ライブツアーに新たな映像を加えて映画化した『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』が初登場した。

このほか注目すべき点では、『インサイド・ヘッド2』の興収が48億円を突破して50億円の大台に迫っているほか、公開10週目を迎えた『キングダム 大将軍の帰還』は興収77億円を突破している。

今週末は、『トランスフォーマー』シリーズの3DCGアニメーション『トランスフォーマー/ONE』をはじめ、『五等分の花嫁*』『あの人が消えた』などが公開される。(編集部・市川遥)

【2024年9月13日〜9月15日の全国映画動員ランキングトップ10(興行通信社調べ)】※()内は先週の順位

1(初)『スオミの話をしよう』:1週目

2(初)『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー! ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!』:1週目

3(1)『ラストマイル』:4週目

4(初)『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』:1週目

5(3)『インサイド・ヘッド2』:7週目

6(2)『エイリアン:ロムルス』:2週目

7(7)『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』:7週目

8(5)『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』:6週目

9(4)『夏目アラタの結婚』:2週目

10(6)『キングダム 大将軍の帰還』:10週目