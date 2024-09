【ディズニー ピクセルRPG】10月7日 サービス開始予定価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、Android/iOS用RPG「ディズニー ピクセルRPG」のサービス開始日が10月7日に決定したことを発表した。

正式サービス開始日の決定を記念して、10名にAmazonギフトカード3,000円分が当たる「正式サービス開始日決定!リポストキャンペーン」が9月17日より開始されている。

また、現在事前登録を受け付けており、事前登録者数は60万人を突破した。事前登録キャンペーンは正式サービス開始まで実施される。

「正式サービス開始日決定!リポストキャンペーン」概要

応募期間:9月17日(火)15時 ~ 10月6日(日)23時59分

応募方法

(1)「ディズニー ピクセルRPG」公式Xアカウント(@PixelRPG_jp)をフォロー。

(2)指定の投稿をリポスト。

景品/当選者数:Amazonギフトカード 3,000円分/10名

※景品の発送は、日本国内に限らせていただきます。

事前登録キャンペーン開催中

事前登録キャンペーン期間:~ 正式サービス開始まで

正式サービス開始後にゲーム内で受け取ることができる報酬がステップアップする、事前登録キャンペーンは正式サービス開始まで実施される。現在、事前登録者数は60万人を突破しており、ガチャを回してキャラクターを獲得できる「クリスタル」合計4,500個(ガチャ15回分)と、ミッキーマウスをモチーフにしたアバター衣装のプレゼントが決定している。

さらに、事前登録者数が70万人を突破した際には、「クリスタル」3,000個(ガチャ10回分)が追加される。ストア予約だけでなく、公式SNSアカウントをフォローすることでも事前登録が可能だ。

□事前登録ページ

「ディズニー ピクセルRPG」について

本作は、可愛らしいドット絵で描かれたディズニーキャラクターたちと一緒に冒険するRPG。冒険の舞台は、アクションゲームやボードゲームといったさまざまなゲームの中の世界となる「ゲームワールド」が冒険の舞台となっており、それぞれの「ゲームワールド」には、たくさんのディズニーキャラクターが暮らしている。プレーヤーは彼らの世界で起こっている異変に、頼れる仲間であるミッキーマウスたちと共に立ち向かう。

簡単操作&オート機能で誰でも手軽にバトルを体験できるほか、アバターの着せ替えや、放置しておくことで自動的にアイテムを集めてくれる探索機能など、バトル以外にも楽しめる要素が詰まっている。

オフラインイベント会場でも、プレゼントキャンペーンを実施中!

全国7都市を巡るガンホーのオフラインイベント「ガンホーツアー2024」における、各会場内の「ディズニー ピクセルRPG」コーナーにて、プレゼントキャンペーンが実施されている。

来場者には特製ステッカーが配布されるほか、「ディズニー ピクセルRPG」をストア予約、または公式SNS(X、Instagram)をフォローした画面をコーナー内でスタッフに提示すると、先着で特製オリジナルクリアファイルもプレゼントされる。

□「ガンホーツアー2024」特設サイト

※プレゼントは数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

(C) Disney. Published by GungHo Online Entertainment, Inc.