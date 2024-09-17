»ä½Î¡Ö¿ÀÁ´½Î¡×¤ò³«¤Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê³èÆ°¡¡ÆÁÅçÈÍ²ÈÏ·¤Î°ðÅÄ²È¤Î²È¿Ã¡¦ÉðÅÄ²È¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁÄ´ººÊó¹ð²ñ¡ÚÆÁÅç¡Û
¹¾¸Í»þÂå¤Ë¡¢ÆÁÅçÈÍ²ÈÏ·¤Î°ðÅÄ²È¤Î²È¿Ã¤À¤Ã¤¿ÉðÅÄ²È¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁÄ´ººÊó¹ð²ñ¤¬¡¢9·î16Æü¡¢ÆÁÅç¸©ÈþÇÏ»ÔÏÆÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÅÄ²È¤Ï¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤Ë»ä½Î¡Ö¿ÀÁ´½Î¡×¤ò³«¤¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Ï¤¸¤á¤Þ¤Ç¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿®½£Âç³Ø ÏÂÅÄÅ¯ÌéÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
¡ÖÉðÅÄ²È¡¦¿ÀÁ´½Î¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â½Î¤ÎÀèÀ¸¤¬Éð·Ý¤È³ØÌä¤ÎÎ¾Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Êó¹ð²ñ¤Ï¡¢ÉðÅÄ²È¤äÉðÅÄ²È¤¬³«¤¤¤¿»ä½Î¡Ö¿ÀÁ´½Î¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Îò»Ë²È¤äÉðÆ»²È¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë»ñÎÁÄ´ºº²ñ¤¬½é¤á¤Æ³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅç¸©Î©Ê¸½ñ´Û ¶â¸¶Í´¼ù´ÛÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê»ú¤¬¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·µï¿åÃÝ¤ÎÆüµ¡¢´ÁÊ¸¤ÎÆüµ¤Ç¤¹¡×
ÆÁÅç¸©Î©Ê¸½ñ´Û¤Î¶â¸¶Í´¼ù´ÛÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¹®¸á»öÊÑ¡×¤Î¼óËÅ¼Ô¤È¤·¤ÆÀÚÊ¢¤·¤¿¼ô³Ø¼Ô¤Î¿·µï¿åÃÝ¤ÎÆüµ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¿åÃÝ¤¬°ðÅÄ²È¤Î²È¿Ã¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÁÅç¾ëÇîÊª´Û¤Îº¬ÄÅ¼÷É×´ÛÄ¹¤Ï¡¢ÀÖÊæÏ²»Î¤ÎÆ¤¤ÁÆþ¤ê¤ÎÁ°Æü¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÂçÀÐÆâÂ¢½õ¤Î½ñ¾õ¤Î¼Ì¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶ËÜ¤È¤Î°ã¤¤¤ä°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁÅç¾ëÇîÊª´Û º¬ÄÅ¼÷É×´ÛÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤Ê¶Ã¤¡£²¼¤ÎÊý¤¬ÂçÀÐÆâÂ¢½õ¤Î½ñ¾õ¤Î¼Ì¤·¤Ç¡¢¡Ø¿ÀÁ´½Î¡Ù¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ìç³°ÉÔ½Ð¤È¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¡Ø¿ÀÁ´½Î¡Ù¤ÎÉðÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÆóÂå¤Î±þ¸ÆÎ¶ÀèÀ¸¤¬¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ø¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤È¡£°ì»ú°ì¶ç´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥ì¥×¥ê¥«¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê½Î¼ç¤Î¡ËÆóÂåÌÜ¤Î±þ¸ÆÎ¶ÀèÀ¸¤Î¾ðÇ®¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
¤µ¤é¤ËÉð·Ý¤Î¼Â±é¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉðÅÄ²È¤È´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¡ÖÂçÅìÎ®¹çµ¤½À½Ñ¡×¤ä¡¢¡Ö¿ÀÁ´½Î¡×¤ÇÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö´Ø¸ýÎ®¡×¤Îµï¹ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉðÅÄ²È¤Î»ÒÂ¹ ÉðÅÄÂçÊå¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¡Ë
¡Ö¡Ø¿ÀÁ´½Î¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤À¤±¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¡¢¶á¸©¤ÎÊý¡¹¤â¼ª¤Ë¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
ÉðÅÄ²È¤ä¡Ö¿ÀÁ´½Î¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ï¡¢9·î28Æü¤«¤é10·î25Æü¤Þ¤Ç¡¢ÈþÇÏ»ÔÏÆÄ®¤ÎÃÏ°è¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥ß¥é¥¤¥º¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£