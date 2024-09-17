投信・基準価額騰落率ランキング 9月第2週（9月9日～9月13日）
9月第2週の上昇ランキングトップの「ＤＷＳロシア株式ファンド」は保有株式の評価はゼロ評価を続けています。従って9月10日の基準価額上昇はマーケット要因ではなく、基準価額算出上、何らかの特殊要因があったものと思われます。2位と3位はレバレッジを効かせた運用をするファンドとなっています。
下落ランキング3位の「フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）（３つのチカラ）」の主な下落要因は分配金の支払いによるものであり、期中に550円を分配しています。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +12.22％ ＤＷＳロシア株式ファンド
運用会社:ドイチェ・アセット・マネジメント
2位 +7.38％ ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）
運用会社:大和アセットマネジメント
3位 +6.54％ テーマレバレッジＤＸ２倍
運用会社:大和アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -5.92％ アムンディ・ロシア東欧株ファンド
運用会社:アムンディ・ジャパン
2位 -5.45％ 日本郵政株式／グループ株式ファンド
運用会社:日興アセットマネジメント
3位 -5.00％ フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）（３つのチカラ）
運用会社:フィデリティ投信
株探ニュース