

9月第2週の上昇ランキングトップの「ＤＷＳロシア株式ファンド」は保有株式の評価はゼロ評価を続けています。従って9月10日の基準価額上昇はマーケット要因ではなく、基準価額算出上、何らかの特殊要因があったものと思われます。2位と3位はレバレッジを効かせた運用をするファンドとなっています。



下落ランキング3位の「フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）（３つのチカラ）」の主な下落要因は分配金の支払いによるものであり、期中に550円を分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +12.22％ ＤＷＳロシア株式ファンド

運用会社:ドイチェ・アセット・マネジメント



2位 +7.38％ ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）

運用会社:大和アセットマネジメント



3位 +6.54％ テーマレバレッジＤＸ２倍

運用会社:大和アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -5.92％ アムンディ・ロシア東欧株ファンド

運用会社:アムンディ・ジャパン



2位 -5.45％ 日本郵政株式／グループ株式ファンド

運用会社:日興アセットマネジメント



3位 -5.00％ フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）（３つのチカラ）

運用会社:フィデリティ投信





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