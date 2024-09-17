　9月第2週の上昇ランキングトップの「ＤＷＳロシア株式ファンド」は保有株式の評価はゼロ評価を続けています。従って9月10日の基準価額上昇はマーケット要因ではなく、基準価額算出上、何らかの特殊要因があったものと思われます。2位と3位はレバレッジを効かせた運用をするファンドとなっています。

　下落ランキング3位の「フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）（３つのチカラ）」の主な下落要因は分配金の支払いによるものであり、期中に550円を分配しています。


○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+12.22％　ＤＷＳロシア株式ファンド
運用会社:ドイチェ・アセット・マネジメント

2位　+7.38％　ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）
運用会社:大和アセットマネジメント

3位　+6.54％　テーマレバレッジＤＸ２倍
運用会社:大和アセットマネジメント



○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-5.92％　アムンディ・ロシア東欧株ファンド
運用会社:アムンディ・ジャパン

2位　-5.45％　日本郵政株式／グループ株式ファンド
運用会社:日興アセットマネジメント

3位　-5.00％　フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）（３つのチカラ）
運用会社:フィデリティ投信


株探ニュース