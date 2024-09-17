ÆÍÁ³¡¢¶õ¤«¤é¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤ÎÃË¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿!? Í§Ã£¤Ë¼ê¤òµó¤²¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç»×¤ï¤º¡¿¥ï¥ó¥À¡¼X¨
¡Ø¥ï¥ó¥À¡¼X¡Ù¡Ê°ËÆ£ÃÒÉ§¡§¸¶ºî¡¢¹õ»³¥á¥Ã¥¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡ØËÍ¤À¤±¤¬¤¤¤Ê¤¤³¹¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¦°ËÆ£ÃÒÉ§¤Ë¤è¤ë½é¥³¥ß¥Ã¥¯¸¶ºî¡ª1990Ç¯ÂåÁ°È¾¡¢¥¨¥ê¥¢X¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²£ÉÍ¡¦ºßÆüÊÆ·³Ìî³À¥Ï¥¤¥ÄÃæ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎÅÚÃÏ¤ËÄÌ¾Î¡ÖÈô¤ÓÃÏ¤Î²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë½»¤à¿ÀÎÎ³ñ»Ò(12)¤Ï¼«¿È¤Î´Ä¶¤ËÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢³ñ»Ò¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¦¥È¥à¡¦¥Î¥¢¡¦¥Û¥ó¥À¤È¤È¤â¤ËÆæ¤á¤¤¤¿¡ÈÂ¸ºß¡É¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¼«¾Î¡¦±§Ãè¿Í¤ÎÀÄÇ¯¡£¤½¤·¤ÆÈà¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿ô¡¹¤Î´ñÀ×¤È¥È¥é¥Ö¥ë¡£¡Ø¥ï¥ó¥À¡¼X¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡È¥¨¥ê¥¢X¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¾¯½÷¤ÈJ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥ª¥¿¥¯¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬¡È¤Ò¤È²Æ¤ÎËÁ¸±¡É¤ËÄ©¤àÊª¸ì¤Ç¤¹¡£