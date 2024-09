最新の映画動員ランキング(9月13日〜15日の3日間集計、興行通信社調べ)は、主演に長澤まさみを迎えた三谷幸喜脚本・監督によるミステリー・コメディ『スオミの話をしよう』が、初日から3日間で動員31万3000人、興収4億3900万円をあげ、初登場1位に輝いた。著名な詩人の妻・スオミが行方不明となり、詩人の豪邸にスオミの過去を知る元夫たちが集まってくる。4人の元夫を西島秀俊、松坂桃李、遠藤憲一、小林隆、現夫を坂東彌十郎が演じている。月曜日の祝日を含む公開4日間の累計成績では、動員43万1000人、興収5億9700万円となった。

2位には、「プリキュア」シリーズ21作目として放送中のテレビアニメの劇場版『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!』が、初日から3日間で動員29万5000人、興収3億6700万円を記録してランクイン。昨年公開された劇場版20周年記念作品『映画プリキュアオールスターズF』に次ぐ、シリーズ歴代2位のオープニング興収となり、祝日を含む4日間成績は動員40万5000人、興収4億9700万円を記録した。監督は宮原直樹、声の出演は長縄まりあ、種崎敦美(※崎=たつさき)、松田颯水、ほか。3位には、3週連続1位だった『ラストマイル』が、週末3日間で動員25万8000人、興収3億8900万円をあげて続いた。公開25日間の累計成績は、動員271万人、興収38億円を突破している。4位には、人気バンドMrs. GREEN APPLEのファンクラブ会員限定ライブツアーに新たな映像を加えて映画化した『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』が初登場。白いアイテムを身につける“ドレスコード”や“ネタバレ禁止”が徹底されるなど、異例ずくめとなったツアーの全貌が明らかとなっている。既存作品では、『インサイド・ヘッド2』が累計で動員380万人、興収48億円を超えており、興収50億円に迫って来た。また、公開10週目を迎えた『キングダム 大将軍の帰還』は10位となったが、累計では動員523万人、興収77億円を突破している。■全国映画動員ランキングトップ10(9月13日〜15日)1(NEW)スオミの話をしよう(公開週1)2(NEW)わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!(1)3(1↓)ラストマイル(4)4(NEW)Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA(1)5(3↓)インサイド・ヘッド(7)6(2↓)エイリアン:ロムルス(2)7(7→)僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト(7)8(5↓)映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記(6)9(4↓)夏目アラタの結婚(2)10(6↓)キングダム 大将軍の帰還(10)※11(9↓)怪盗グルーのミニオン超変身(9)