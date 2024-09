ウォルト・ディズニー・カンパニーが、ロサンゼルスで開催された第76回プライムタイム・エミー賞の授賞式において合計60の賞を受賞。

『SHOGUN 将軍』で作品賞、主演男優賞、主演女優賞含む主要部門を受賞し、エミー賞史上最多の18冠となる歴史的快挙を達成しました!

開催日:2024年9月15日(現地時間)

2024年9月15日にロサンゼルスで開催された「第76回プライムタイム・エミー賞」

授賞式にて、ウォルト・ディズニー・カンパニーの、ABCエンターテイメント、ディズニー・ブランデッド・テレビジョン、ディズニープラス、ディズニー・テレビジョン・スタジオ(20thテレビジョン、20thテレビジョン・アニメーション、ABC Signature)、FX、FXプロダクシ

ョンズ、Hulu、ナショナル ジオグラフィック、ウォルト・ディズニー・スタジオ(20世紀スタジオ、ルーカスフィルム、マーベル・スタジオ)のコンテンツブランドやスタジオにおいて、合計60の賞を受賞しました!

FXは、同スタジオ史上最多である36部門を受賞し、ウォルト・ディズニー・カンパニーにおける全てのコンテンツブランドとスタジオにて最多受賞となりました。

真田広之氏がプロデュース/主演を務めた『SHOGUN 将軍』は、作品賞、主演男優賞、主演女優賞をはじめとしたドラマ・シリーズ部門の主要部門を独占。

エミー賞史上最多受賞作品となる18部門を受賞しました。

真田広之氏は日本人初となる主演男優賞を受賞し、アンナ・サワイ氏は日本人かつアジア系俳優として初めて主演女優賞を獲得。

日本人の受賞者数は史上最多の9名に上る歴史的な快挙を成し遂げました。

また、『一流シェフのファミリーレストラン』シーズン2はコメディ・シリーズ部門で歴代最多11の賞を獲得。

キャストのライザ・コロン=ザヤス氏は、ラテン系俳優として初の同部門助演女優賞を受賞しました。

今回、ウォルト・ディズニー・カンパニーの動画配信プラットフォームは合計59の賞を受賞。

「第76回プライムタイム・エミー賞」の主な受賞作品を紹介していきます。

ドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』(FX/Hulu/FX プロダクションズ)

受賞部門:18部門

• ドラマ・シリーズ部門 作品賞

• ドラマ・シリーズ部門 監督賞(フレデリック・E・O・トーイ 第 9 話「紅天」)

• ドラマ・シリーズ部門 主演男優賞(真田広之)

• ドラマ・シリーズ部門 主演女優賞(アンナ・サワイ)

• ドラマ・シリーズ部門 ゲスト男優賞(ネスター・カルポネル)

• ドラマ・シリーズ部門 キャスティング賞

• ドラマ・シリーズ部門 編集賞

• コメディ/ドラマ・シリーズ部門 音響編集賞

• コメディ/ドラマ・シリーズ部門 音響賞

• シングルカメラシリーズ部門 撮影賞

• 歴史劇部門 衣装デザイン賞

• 歴史劇&ファンタジー部門 メイクアップ賞

• プロステティック メイクアップ賞

• 歴史劇&ファンタジー部門 ヘアースタイリング賞

• スタント・パフォーマンス賞

• 歴史劇&ファンタジー部門 プロダクション・デザイン賞

• シーズン/テレビ映画 視覚効果賞

• メインタイトルデザイン賞

※その他、ドラマ・シリーズ部門以外では、短編部門のノンフィクション/リアリティシリーズ賞にて、特別番組「TheMaking Of Shōgun」も受賞しています。

『一流シェフのファミリーレストラン』 シーズン2(FX/Hulu/FX プロダクションズ)

受賞部門:11部門

• コメディ・シリーズ部門 監督賞(クリストファー・ストーラー)

• コメディ・シリーズ部門 主演男優賞(ジェレミー・アレン・ホワイト)

• コメディ・シリーズ部門 助演男優賞(エボン・モス=バクラック)

• コメディ・シリーズ部門 助演女優賞(ライザ・コロン=ザヤス)

• コメディ・シリーズ部門 ゲスト男優賞(ジョン・バーンサル)

• コメディ・シリーズ部門 ゲスト女優賞(ジェイミー・リー・カーティス)

• コメディ・シリーズ部門 キャスティング賞

• シングルカメラコメディ・シリーズ部門(30 分以内) 撮影賞

• シングルカメラコメディ・シリーズ部門 編集賞

• コメディ/ドラマ・シリーズ(30 分以内)/アニメーション部門 音響編集賞

• コメディ/ドラマ・シリーズ(30 分以内)/アニメーション部門 音響賞

『ジム・ヘンソン:アイディアマン』 (ディズニープラス、ディズニー・ブランデッド・テレビジョン)

受賞部門:5部門

• ドキュメンタリー/ノンフィクション・スペシャル部門 作品賞

• ノンフィクション部門 編集賞

• ドキュメンタリー・シリーズ/スペシャル部門 音楽賞

• ノンフィクション/リアリティ部門 音響編集賞

• モーション・デザイン賞

『マーダーズ・イン・ビルディング』 シーズン3 (Hulu/20世紀テレビジョン)

受賞部門:3部門受賞

• 物語(30 分以内)部門 プロダクション・デザイン賞

• シリーズ音楽作曲賞(オリジナル・ドラマティック・スコア)

• 歌曲賞

『ようこそレクサムへ』 シーズン2 (FX、FX プロダクション)

受賞部門:3部門

• アンストラクチャード・リアリティ部門 作品賞

• アンストラクチャード・リアリティ部門 編集賞

• リアリティ番組部門 音響賞

『スター・ウォーズ:アソーカ』 (ディズニープラス/ルーカスフィルム/ウォルト・ディズニー・スタジオ)

受賞部門:1部門

• ファンタジー/SF 部門 衣装賞

