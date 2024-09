TXT¸ø¼°¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖPPULBATU¡×¤ÎPOP UP¤¬³«ºÅ¡ª¸«¤É¤³¤í¤òCHECK♡

今年8月にTOMORROW X TOGETHERのSNSを通して、公式キャラクター「PPULBATU」が発表。

キャラクターのビジュアルが公開されると、TXTの公式キャラクターを待ちわびていたMOA(TXTのファンダム名)からは、「PPULBATU可愛い!」「見れば見るほど愛着が湧いてくる!」と話題になりました。

そんな「PPULBATU」のPOP UP、『<PPULBATU WARI WARI> TOMORROW X TOGETHER Official Character POP-UP IN TOKYO』が9月14日(土)〜9月29日(日)まで開催!

今回は、一足先に潜入したRay WEB編集部がPOP UPの見どころをご紹介します。

Topic 個性豊かなキャラクターをチェックしよう

「PPULBATU」には、「MOAといつでもどこでも一緒にいる、いちばん良い友人」という願いが込められています。

メンバーが描いたスケッチをもとに誕生したキャラクターには、名前をはじめ、見た目や性格などにメンバーやMOAの意見が反映されています。

CHOI YONG MEONG(チョヨンモン)/SOOBIN

HWANG CHOON(ファンチュン)/YEONJUN

BAMGEUT(バムグッ)/BEOMGYU

DA-GO-NYANG(ダゴニャン)/TAEHYUN

HHM NYA RING(フムニャリング)/HUENINGKAI