東京都及び東京ｅスポーツフェスタ実行委員会は、イベント「東京eスポーツフェスタ 2025」を2025年1月10日から12日に開催する。

本イベントは、eスポーツの普及と関連産業の振興を目的として、eスポーツの競技大会と関連産業展示会等で構成するイベントとなっており、今年で開催6回目を迎える「eスポーツフェスタ」は、リアルとオンライン、双方のメリットを活かしたハイブリッド方式で実施する。

今回、競技大会参加者及び関連産業展示会出展者の募集を行なっており、競技大会参加者は今年の開催種目である、「WBSC eBASEBALL パワフルプロ野球」、「グランツーリスモ7」、「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」、「パズドラ」、「ぷよぷよeスポーツ」、「モンスターストライク」の計6種目から参加することができる。

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