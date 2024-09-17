【速報】リゾート移住増加で沖縄・恩納村が基準地価上昇率全国1位！全国平均は3年連続上昇で商業地は“半導体”で熊本が上位　基準地価公表で上昇率ベスト10は

47都道府県の基準地価が17日発表され、全国平均が3年連続で上昇したことが分かった。都市部で上昇基調が継続しているほか、住宅需要が増大しているリゾート地の台頭も目立つ。

7月1日時点の全国平均の基準地価は、住宅地がプラス0.9％、商業地はプラス2.4％、全用途ではプラス1.4％と3年連続で上昇した。

いずれも上昇率は、バブル崩壊で大きく下落した1992年以来最大となった。

商業地の全国トップは19年連続で東京・中央区の明治屋銀座ビルで、1平方メートルあたり4210万円。

上昇率のトップは、住宅地では沖縄県恩納村の29.0％で、堅調なリゾート人気に加え、移住者用の住宅需要が増大したためとみられている。

商業地の上昇率トップは、世界的半導体メーカーTSMCの工場の近隣自治体である熊本県大津町で、33.3％と高い上昇率になった。

一方、能登半島地震の影響で、石川県輪島市が住宅地（マイナス14.8％）や商業地（マイナス17.1％）で下落率のトップとなったほか、下落率の上位はいずれも能登半島地震の被災地が占めた。

●住宅地の基準地価上昇率トップ10は以下の通り

1位 「恩納−１」沖縄県恩納村 29.0％（24500円→31600円）

2位 「宮古島―１５」沖縄県宮古島市 26.1％（11500円→14500円）

3位 「千歳―３」北海道千歳市 23.5％（98000円→121000円）

4位 「宮古島―3」沖縄県宮古島市 23.4％（17500円→21600円）

5位 「千歳−１」北海道千歳市 23.4％（77000円→95000円）

6位 「宮古島―13」沖縄県宮古島市 20.2％（9980円→12000円）

7位 「宮古島―11」沖縄県宮古島市 20.2％（16800円→20200円）

8位 「富良野―3」北海道富良野市 20.1％（33800円→40600円）

9位 「宮古島―8」沖縄県宮古島市 19.5％（7880円→9420円）

10位 「宮古島―7」沖縄県宮古島市 19.3％（8800円→10500円）

●商業地の基準地価トップ10

1位 「大津5−1」熊本県菊池郡大津町 33.3％（90000円→120000円）

1位 「大津5―301」熊本県菊池郡大津町 33.3％（66000円→88000円）

3位 「菊陽5―301」熊本県菊池郡菊陽町 32.5％（83000円→110000円）

4位 「白馬5―2」長野県北安曇郡白馬村 30.2％（40100円→52200円）

5位 「大津5―2」熊本県菊池郡大津町 28.0％（55000円→70400円）

6位 「高山5―4」岐阜県高山市 27.1％（303000円→385000円）

7位 「菊陽5−2」熊本県菊池郡菊陽町 25.8％（132000円→166000円）

8位 「台東5―17」東京都台東区西浅草 25.0％（1840000円→2300000円）

9位 「千歳5―3」北海道千歳市 24.5％（102000円→127000円）

10位 「千歳5―2」北海道千歳市 24.2％（95000円→118000円）

●工業地の基準地価トップ10

1位 「大津9―1」熊本県菊池郡大津町 33.3％（24000円→32000円）

2位 「菊池9―1」熊本県菊池市 32.3％（15500円→20500円）

3位 「合志9―301」熊本県合志市 29.5％（22000円→28500円）

4位 「船橋9―1」千葉県船橋市 28.6％（199000円→256000円）

5位 「市川9―1」千葉県市川市 28.5％（200000円→257000円）

6位 「習志野9―1」千葉県習志野市 27.1％（118000円→150000円）

7位 「粕屋9―1」福岡県糟屋郡粕屋町 25.0％（112000円→140000円）

7位 「菊陽9―1」熊本県菊池郡菊陽町 25.0％（80000円→100000円）

9位 「宇美9―1」福岡県糟屋郡宇美町 23.3％（43000円→53000円）

10位 「須恵9―1」福岡県糟屋郡須恵町 23.1％（52000円→64000円）