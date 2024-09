「アニエスべー × アダムエロペ」の人気コラボ企画に新作登場。前後2WAY仕様など別注デザインをCheck！

ファッションブランド「 ADAM ET ROPE' (アダム エ ロペ)」と、フレンチカジュアルを代表するパリのブランド「agnes b.(アニエスベー)」がコラボレーション。アニエスベーのアイコンアイテムであるカーディガンを、2WAY仕様やロング丈に仕上げた別注デザイン2型が展開されます。アダムエロペ全店舗で9月27日(金)よりスタートする一般販売を前に、J’aDoRe JUN ONLINEでは予約販売が開始されていますよ。

「agnes b. × ADAM ET ROPE'」のコラボカーディガン2型が登場アニエスべーとアダムエロペによる、人気コラボレーション企画が2024AWもお目見えします。今シーズンは、アニエスベーの定番商品「CARDIGAN PRESSIONS(カーディガンプレッション)」をショート丈やロング丈にアレンジ。オーセンティックで上質なアニエスベーのアイテムに、アダムエロペのモードなエッセンスを加えた新作に注目してみてくださいね。ここからは、コラボアイテムの詳細を見ていきましょう。「agnes b. pour ADAM ET ROPE' 2WAY CD PRESSIONS」(税込2万900円)は、7つボタンのショート丈カーディガン。アイコニックなスナップボタンを背面に持ってくることで、プルーオーバースタイルでも着用できる2WAY仕様なところが特徴ですよ。前後2WAYで着られるショート丈のカーディガンカラーは、『ブラック』『ブラウン』『クリーム』の3つがラインナップ。サイドボタンでシルエット調整が可能なロング丈カーディガン「agnes b. pour ADAM ET ROPE' CD PRESSION」(税込2万2000円)は、アニエスベーが2010年に発表したメンズコレクションモデルをロング丈に仕上げた一品です。サイドのボタンをとめることで、ゆったりとしたボクシーシルエットを調整することも。カラー展開はショート丈と同様に、『ブラック』『ブラウン』『クリーム』の3種類が展開されますよ。2WAYカーディガンと組み合わせて、贅沢なレイヤードスタイルで楽しむのも良いかもしれません。秋から冬まで長いシーズンで愛用できる、裏起毛素材のカーディガンを手に入れてみてはいかが?「agnes b. pour ADAM ET ROPE'」特設ページhttps://www.junonline.jp/参照元:株式会社ジュン プレスリリース