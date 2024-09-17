

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43757.54 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42775.64 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41853.83 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41298.80 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40298.80 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39950.11 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39821.95 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39323.46 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38364.87 75日移動平均線

38348.13 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38345.11 26週移動平均線

38046.40 13週移動平均線

37567.56 200日移動平均線

37372.80 25日移動平均線

37091.94 均衡表雲上限(週足)

36868.27 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(日足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36763.11 均衡表基準線(日足)

36663.95 均衡表転換線(日足)

36397.47 ボリンジャー:-1σ(25日)

36268.82 6日移動平均線



36203.22 ★日経平均株価17日終値



36142.68 ボリンジャー:-1σ(13週)

35981.85 均衡表雲下限(日足)

35619.77 新値三本足陰転値

35564.66 均衡表転換線(週足)

35422.14 ボリンジャー:-2σ(25日)

35391.42 ボリンジャー:-2σ(26週)

34446.81 ボリンジャー:-3σ(25日)

34257.71 均衡表雲下限(週足)

34238.97 ボリンジャー:-2σ(13週)

33914.58 ボリンジャー:-3σ(26週)

32335.25 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 37.31(前日28.91)

ST.Slow(9日) 30.39(前日24.48)



ST.Fast(13週) 46.46(前日53.69)

ST.Slow(13週) 53.03(前日58.85)



［2024年9月17日］



株探ニュース

