　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43757.54　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42775.64　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41853.83　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41298.80　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40298.80　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39950.11　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39821.95　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39323.46　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38364.87　　75日移動平均線
38348.13　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38345.11　　26週移動平均線
38046.40　　13週移動平均線
37567.56　　200日移動平均線
37372.80　　25日移動平均線
37091.94　　均衡表雲上限(週足)
36868.27　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(日足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36763.11　　均衡表基準線(日足)
36663.95　　均衡表転換線(日足)
36397.47　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36268.82　　6日移動平均線

36203.22　　★日経平均株価17日終値

36142.68　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35981.85　　均衡表雲下限(日足)
35619.77 　　新値三本足陰転値
35564.66　　均衡表転換線(週足)
35422.14　　ボリンジャー:-2σ(25日)
35391.42　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34446.81　　ボリンジャー:-3σ(25日)
34257.71　　均衡表雲下限(週足)
34238.97　　ボリンジャー:-2σ(13週)
33914.58　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32335.25　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　37.31(前日28.91)
ST.Slow(9日)　　30.39(前日24.48)

ST.Fast(13週)　 46.46(前日53.69)
ST.Slow(13週)　 53.03(前日58.85)

［2024年9月17日］

株探ニュース