¤È¤Ë¤«¤¯´ÊÃ±¡õ»þÃ»¡ª¤¤å¤¦¤ê¤ò»È¤Ã¤¿²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÉûºÚ2Áª
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û¤¤å¤¦¤ê¤ÏÀ¸¤Ç¤â²ÃÇ®¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¢ÉûºÚ¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç²Ð¤ò»È¤ï¤º¤Ëºî¤ì¤ë¤¤å¤¦¤ê¤ÎÉûºÚ¤ò2ÉÊ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¤¢¤ë¿©ºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤äÀÚ¤êÊý¤ò¤¤¤Ä¤â¤È¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿·Á¯¤ÊÉûºÚ¤Ë¡ª
¢£¤¤å¤¦¤ê¤È¤ï¤«¤á¤Î¹áÌ£¤ß¤½¤À¤ì
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¤´¤ÞÌý¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë
¤¤å¤¦¤ê...1ËÜ
¥«¥Ã¥È¤ï¤«¤á...3g
¢£¹áÌ£¤ß¤½¤À¤ì¡ãº®¤¼¤ë¡ä
ø¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯...1/2ÊÒÊ¬
ø¤ß¤½...Âç¤µ¤¸1
ø¿Ý...¾®¤µ¤¸2
ø¤´¤ÞÌý...¾®¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥«¥Ã¥È¤ï¤«¤á¤ÏÂÞ¤ÎÉ½¼¨¤É¤ª¤ê¤Ë¤â¤É¤·¡¢¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¤¤å¤¦¤ê¤Ï¤á¤óËÀ¤Ê¤É¤Ç¤¿¤¿¤¤¤Æ¤«¤é¡¢°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥´ï¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¹áÌ£¤ß¤½¤À¤ì¤ò¤«¤±¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬47kcal¡¿±öÊ¬1.2g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¶áÆ£¹¬»Ò)
¢£¥È¥Þ¥È¤È¤¤å¤¦¤ê¤Î¥µ¥é¥À
¿©´¶¤Î¤¤¤¤¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¤¤å¤¦¤ê...1ËÜ
¥È¥Þ¥È...2¸Ä¡ÊÌó300g¡Ë
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¡¿Ý¡¡º½Åü¡¡±ö¡¡¤³¤·¤ç¤¦
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¥È¥Þ¥È¤Ï1cm¸ü¤µ¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤¤å¤¦¤ê¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡¥¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¢¿Ý³ÆÂç¤µ¤¸1¡¢º½Åü¾®¤µ¤¸1/4¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¤¤å¤¦¤ê¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
3¡¥´ï¤Ë¥È¥Þ¥È¤òÀ¹¤ê¡¢2¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬93kcal¡¿±öÊ¬0.5g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿º£°æÎ¼)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÎÉ÷Ì£¤ä¤ª¿Ý¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤Ç¡¢È¤¤¬¤¹¤¹¤àÉûºÚ¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¥¹¥Ô¡¼¥É¥ì¥·¥Ô¤Ç¤´¤Ï¤óºî¤ê¤Î¼ê´Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¶áÆ£¹¬»Ò¡¢º£°æÎ¼¡¡»£±Æ¡¿ß·ÌÚ±û»Ò¡¢¹â¿ù½ã¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ¡¡´Æ½¤¡¿¿¿ÌÚÊ¸³¨¡¡
Ê¸=ÆÁ±ÊÍÛ»Ò