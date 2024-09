グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」から、秋冬限定の『東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、「見ぃつけたっ」』が登場!

東京ばな奈が黒猫デザインになって登場するほか、ランチトートセットと、ブランド史上初のぬいぐるみチャームが販売されます☆

グレープストーン『東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、「見ぃつけたっ」』

発売日:2024年10月1日(火) ※期間限定

販売店舗:東京ばな奈s、JR東京駅 東京ばな奈の木、東京ばな奈STUDIO 大丸東京店、東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店、羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前、羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前

グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」から、秋冬限定の『東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、「見ぃつけたっ」』と、オリジナルグッズが登場!

「東京ばな奈」が、個性豊かな6種の黒猫デザインになって2024年も登場します。

さらに「東京ばな奈」のブラックニャンコとしてデビューして3年目を迎える「ぶにゃんこ」のマスコットとランチトートバッグセットが販売されます☆

東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、「見ぃつけたっ」

価格:4個入 734円・8個入 1,350円・12個入 1,998円(税込)

販売期間:2024年10月1日(火)〜 2025年4月中旬ごろ

大人気アニマルシリーズの「東京ばな奈ぶにゃんこ」

「ぶにゃんこ」は、いいネコぶって、イタズラを探すブラックにゃんこです。

『東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、「見ぃつけたっ」』東京ばな奈こだわりのふかふかスポンジケーキに、美味しいココアを混ぜこんで、「ぶにゃんこ」カラーにした期間限定スイーツ。

中のクリームは、チョコバナナカスタード味になっており、バナナとチョコの組み合わせを楽しめます。

箱の中には、全6ポーズの「ぶにゃんこ」を気まぐれにアソート。

中でも“両手招き猫ちゃん”はとってもレア。

チャーミングなぶにゃんこデザインのスイーツです。

東京ばな奈ぶにゃんこ ランチトートバッグセット

価格:4個入セット 1,595円・8個入セット 2,200円(税込)

販売期間:2024年10月1日(火)〜2025年4月中旬頃(無くなり次第終了)

愛らしい表情豊かなぶにゃんこのイラストがたっぷりデザインされた、かわいいランチトート付きのセット。

トートバッグには内ポケットもついているのでスマートフォンなども収納できてとても機能的です。

お弁当や飲み物を持ち歩くのにちょうどよい大きさなので、職場へ持っていくランチトートや、ちょっとしたお出かけに持っていくバッグとして大活躍すること間違いなし☆

東京ばな奈ぶにゃんこ マスコット

価格:880円(税込)

販売期間:2024年10月1日(火)〜2025年4月中旬ごろ(無くなり次第終了)

黒猫ファンも東京ばな奈ファンも、もちろん「ぶにゃんこ」ファンも必見のグッズ。

「ぶにゃんこ」が、東京ばな奈史上初のぬいぐるみチャームとして登場します。

東京ばな奈をゲットして満足気な表情がかわいいマスコットです。

手のひらサイズなので、一緒にお出かけすることもできます。

ランチトートなど、バッグに付けるのもおすすめです。

大人気の黒猫の東京ばな奈が2024年も期間限定で登場。

ランチトートバッグ付きセットやマスコットにも注目です。

グレープストーンの『東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、「見ぃつけたっ」』グッズは、2024年10月1日(火)より発売です☆

