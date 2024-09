健康教育を子供たちに提供するコンペティション！2024 Tokyo Junior Grand Prix × 国際文化交流パーティー

『Tokyo Grand Prix』は東京都港区に拠点を構える“Tokyo Grand Prix 事務局”が運営する健康教育を子供たちに提供する愛情いっぱいのコンペティションです。

新たにTokyo Grand Prix 2024グランプリが決定し、2023グランプリがゲスト出演しましたので発表しました。

2024 Tokyo Junior Grand Prix × 国際文化交流パーティー

国籍、性別、経験を問わず参加できるTokyo Junior Grand Prixを毎年開催しています。

Tokyo Grand Prixファイナリストの方々の国際的な活躍の場として国際文化交流パーティーをTokyo Junior Grand Prixと同日にHYATT REGENCY Tokyoで開催しました。

■イベントタイトル

■2024 Tokyo Grand Prix賞

健康な親子愛をテーマに2024年もたくさんの賞を提供しました

Tokyo Grand Prix 2024グランプリ決定

筒野 アレックス(つつの あれっくす)

港川 真由(みなとがわ まゆ)

大崎 嬉(おおさき うれい)

その他2024賞の入賞者情報はWebページを確認してください

<Tokyo Grand Prix 2024 グランプリ>

・Tokyo Grand Prix グランプリ ティアラ&サッシュ贈呈

・賞金10万円

・BIG ECHO賞〈第一興商〉として年間カラオケパスポートを贈呈

・Haruka Clinic 表情筋治療 10万円分

・次期、イメージモデルとしてゲスト出演

<Tokyo Grand Prix ゲスト出演 2023グランプリ>

岡藤 瑠々(おかふじ るる)

桜 まほ(さくら まほ)

七瀬川 愛心(ななせがわ あこ) 歌グランプリ

<国際ゲスト出演 International Guest Appearances>

Community center “VASIL LEVSKI 1927”

Dance group “STAROPLANINSKA KITKA”

Dance group “KUKERI”

<乾杯挨拶 greeting of guest of honor>

ブルガリア共和国 日本大使館 商務官 クラシミル イバノフ様

<Tokyo Grand Prix 役員スタッフ>

・オーガナイザー 三村 遥(表情筋クリニック院長)

・プロデューサー Andonov Ivan(KAIMON Co., Ltd. CEO)

・顧問アドバイザー 八代 華代子(フリーアナウンサー)

・アンバサダー 音泉 秀幸(レスリング世界ランク7位)

・総合ディレクター 田中 淳(社交ダンス界の貴公子)

・テクニカルディレクター 村田 智史(JBT司会)

・スペシャルサポーター 前迫 潤哉(音楽プロデューサー)

・映像制作ディレクター 在田 皓紀

・ジュニアサポーター 叶 英奈(Hannah)

・音楽ディレクター 田村 信二(Tamu Tamu)

・公認SDGs マナー講師 瀬川 智代

・総合司会 江刺家 由貴

・通訳 南 芳栄

・静止画撮影 土岐 節子

<後援>

医療法人あおばの恵 Medical Corporation Aoba no Megumi

<主催>

Tokyo Grand Prix 事務局

