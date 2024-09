伊藤クミ登壇！世界平和フェス　心から始める世界平和！ あなたの行動が未来を変える！

ブリッジインターナショナルは、2024年9月22日(日)にオンラインで『世界平和フェス 心から始める世界平和! あなたの行動が未来を変える!』を開催します。

国際平和デーにちなんだイベントを開催するのは今回で4回目となります。

【開催概要】

■名称 :世界平和フェス 心から始める世界平和! あなたの行動が未来を変える!

https://ads-bridgeinternational.com/lp/world_peace_fes_2024/

■開催日:2024年9月22日(日)18時〜21時

オンラインで開催。

事前登録制。

登録者にオンラインのURLを案内。

*日英同時通訳による配信(Yayoi Ogumaチャンネル)

■参加費:無料

◇国際平和デーに合わせて平和イベントを4年連続で開催

9月21日は国連が定める平和の記念日「国際平和デー」です。

この日に合わせて、ブリッジインターナショナル創業CEO・小熊弥生は、一人ひとりが平和を考え、平和のメッセージを伝えるイベントを開催。

2021年は「世界平和サミット〜1万人の祈り〜」、2022年は「世界平和サミット〜5万人の祈り〜」と、いずれもオンラインで開催。

2023年は三重県のゴルフ場・津カントリー倶楽部にて「World Peace Festival2023」を開催、ファミリーをはじめ6,000名以上が来場しました。

ステージパフォーマンスや平和のスピーチ、アトラクションなどを実施し、フィナーレには平和を祈願する約500発の花火が夜空を飾りました。

【総合プロデューサー】

小熊弥生

世界平和革命家、女性起業家育成家、株式会社ブリッジインターナショナル創業CEO

20歳の時は所持金6円、英語力ゼロから3年で同時通訳デビュー。

元首相や国連事務総長など、世界の権威3,000名以上を同時通訳し、億万長者の脳の使い方をマスター。

地球上の成功法則と宇宙の法則を掛け合わせ、億を楽に引き寄せる「億楽(R)メソッド」を開発。

2020年4月、コロナ禍の家庭に届けるために始めた毎朝6時の「億楽(R)ライブ」(YouTube配信)は1,612回を数え(2024年9月15日現在)、有益な情報をのべ1,485万人に無料で提供し、視聴者の人生を好転へと導く。

地上80億人が無限に豊かで幸せになることを目指し、愛を中心とした経済で日本と世界の貧困撲滅、SDGsの目標達成に向けて尽力する。

■小熊弥生メッセージ

未来を変えるのは、あなたの行動です

平和のために今、私たちは何ができるでしょうか。

目に見える外の環境に悲しみや恐れを抱いている人は多いかもしれません。

その一方、私たちの内側はどうでしょう?

「大切な人と笑い合って毎日を過ごしたい」。

そう思っているのではないでしょうか。

今こそ、内なる平和に目を向けましょう。

一人ひとりが心の中に平和を見つけることで、不安から解消されて、安定した気持ちで日々を送ることができます。

内なる平和を意識する人が一人、また一人と増えていけば、確実に世界は変わっていきます。

『世界平和フェス』では、集まった人々が平和について考え、願い、一緒に祈ります。

一人の力は小さいかもしれませんが、「平和」をキーワードに集まり、共鳴する人々のパワーは計り知れません。

ともに一歩ずつ平和への道を歩んでいきましょう。

心から始まる平和の旅路。

皆さんのご参加をお待ちしています。

