施設スタッフの省人化等が可能に！『Smart Hello チケット』アソビュー！と連携

システム ディのアミューズメント運営施設向けクラウド型チケット管理システム『Smart Hello チケット』が、日本最大級の遊び予約サイトである「アソビュー!」と連携を開始しました。

「アソビュー!」は、アソビューが提供する、週末の便利でお得な遊び予約サービスです。

全国約10,000店舗の事業者と提携し、国内の遊び・体験プログラムを約620ジャンル・約28,000プランを紹介しており、アウトドアレジャー、地域に根ざす文化を活かした体験、「遊園地」や「水族館」などのレジャー施設、日帰り温泉など、様々な遊びを掲載。

『Smart Hello チケット』は、チケット発券を伴う集客施設の業務を一元管理し、Webチケット販売・セルフ発券・モバイル着券・団体予約・データ分析など豊富な機能を備えた次世代のクラウド型チケット管理システムです。

遊び予約サイト「アソビュー!」で購入されたチケットの売上情報を『Smart Hello チケット』に連携することで、データの一元管理を実現します。

また、「アソビュー!」で発行されたチケットのQRコードを『Smart Hello チケット』のゲートやスマホ・タブレット端末に読み込ませることで、着券情報を「アソビュー!」にも連携します。

これらチケット情報の相互連携を行うことにより、施設における入場受付業務や売上集計業務等の効率化、施設スタッフの省人化等が可能となります。

(※)『Smart Hello チケット』製品ページ https://www.systemd.co.jp/smart_hello_ticket

(※)QRコードは、デンソーウェーブの登録商標です。

