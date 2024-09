7人組グループ・Travis Japanの中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也が、Hey! Say! JUMPがメインを務める、24日放送のフジテレビ系バラエティー番組『いたジャン!』(毎週火曜 深0:55※関東ローカル)にゲスト出演する。今回は、メンバーの素顔を聞く「周辺調査ランキング」の番外編として、後輩・Travis Japanに周辺調査する。Hey! Say! JUMPのツアーのバックを務めたこともあるTravis Japanが、先輩たちの素顔を大暴露。スタッフからのタレコミだけだと思っていたHey! Say! JUMPもまさかの展開に「何を言われるのか想像がつかない」とソワソワする。

一方、Travis Japanのメンバーはアンケートに答えるだけだと思っていたところ、番組からの突然のオファーに、中村、七五三掛、川島、吉澤がサプライズゲストとして急きょスタジオに招集されることに。「出演するとは聞いてなかったから」「出るなら書き方変えたのに(笑)」とドキドキ。先輩たちはどんな反応をするのか。Travis Japanが細かく答えた膨大なアンケートの中から、名珍エピソードを厳選して紹介する。「こんなところまで見られているの!?」とHey! Say! JUMPも驚がく。後輩としゃべるのが苦手だと話す伊野尾慧はランキングに入っているのか不安な様子だが、見事にランクインし、大喜び。しかし、後輩たちからの素直なコメントに撃沈する。高木雄也(※高=はしごだか)の反応には、モニタリングしていたTravis Japanが顔面蒼白になる場面も。Hey! Say! JUMPメンバーも「分かる!」とうなずける回答が飛び出し、終始大盛り上がり。果たして、Travis Japanはどんな回答をしたのか。また、きょう17日の放送では「全日本スクープ会議」を開催。1万軒の酒場を取材した“酒場ソムリエ”の記者が、身近にある最高のビールを味わえる名店を紹介するほか、トンネル工事で貫通する際に採取され、縁起物としてお守りになることもあるという貫通石の魅力を紹介する。あるものを巡り、山田涼介と記者が一触即発に。MCアシスタント・蓮見翔(ダウ90000)も爆笑の展開となる。さらに、10月1日の放送回は「周辺調査ランキング」後編に加え、結成17年となるHey! Say! JUMPが、歌詞、メロディー、振り付けすべてに思いを詰め込んだ新曲「UMP」をフルサイズで披露。同番組でしか見られないパフォーマンスが見どころとなる。