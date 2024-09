食堂車のメニューをイメージしたおにぎりも！祝！東海道新幹線開業60周年 東海道沿線グルメフェア

JR東海リテイリング・プラスは、2024年10月1日(火)に東海道新幹線が開業60周年を迎えることを記念し、2024年9月24日(火)より「祝!東海道新幹線開業60周年 東海道沿線グルメフェア」を開催します。

祝!東海道新幹線開業60周年 東海道沿線グルメフェア

【開催期間】

2024年9月24日(火)〜2024年10月14日(月)

【開催場所】

東京駅〜新大阪駅の「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ&ギフト」「デリカステーション」

【展開商品数】

全35品

これまで同社では「東海道新幹線開業60周年」を記念し、多くのオリジナルグッズを販売してきました。

今回は、東海道新幹線の歴史を感じられる食堂車のメニューをイメージしたおにぎりやサンドウィッチ、東海道新幹線が走る沿線のおいしいグルメを集めたグルメフェアを開催します。

同社の人気駅弁「東海道新幹線弁当」も60周年記念仕様となり、販売期間で異なるパッケージで登場します。

さらに駅弁内には、全10種のノベルティカードのうち1枚がランダムで封入されます。

全10種すべてコンプリートすると、背面には隠しイラストが完成する仕様です。

また、キリンビバレッジ商品を含む700円以上の購入レシートによるご応募で普段は入ることができないJR東海総合研修センター見学ツアーや鉄道好きのゲストも来館予定のリニア・鉄道館の夜間貸切ツアーが当たるキャンペーンも開催します。

■東海道新幹線弁当に60周年記念ver.が期間限定登場!

1,300円

東海道新幹線弁当が60周年仕様になって数量限定で登場。

60年間に活躍した歴代の車両たちをデザインした期間で異なる3種類の限定パッケージに、ノベルティカード1枚つき(全10種のうちランダム封入)。

また、60周年の焼き印の入った玉子焼きと1本増量したエビフライ入りの特別仕様です。

各パッケージの裏には東海道新幹線の60年を振り返る年表を記載。

3種類揃えると年史が完成します。

鉄道が好きな方にも喜んでいただけるお弁当です。

・対象商品とセット購入でお得なキャンペーン!

9月24日〜10月14日の期間、「東海道新幹線弁当60周年記念ver.」と対象商品のセット購入で60円引き!

【対象商品】

ザ・プレミアム・モルツ(350ml / 500ml)/ザ・プレミアム・モルツ 香るエール(350ml / 500ml)

・パッケージのこだわり

パッケージのベースカラーは初代新幹線0系の車体カラーをイメージしたクリーム色、300系以降の新幹線の車体に使用されているアルミニウム合金をイメージした銀色、ドクターイエローや保守用車で使用されている黄色の3パターン。

クリーム色のパッケージには、東京駅にある東海道新幹線建設記念碑、銀色のパッケージには東海道新幹線だけでなく、山陽新幹線の終点、博多駅までの路線図が描かれています。

黄色のパッケージにはドクターイエローの車内のイラストと軌道確認車が働いている様子をイラストで描かれています

また、蓋の裏には東海道新幹線の60年の歴史がそれぞれ記載されています。

ノベルティカードイメージ全10種

10種コンプリートで裏面に隠しイラストが出現…!?

残りの5種は出てからのお楽しみ♪

・ノベルティカードの絵柄の選定こだわり

輸送を支えている車両たちの活躍の様子がわかる写真を手に取っていただくことで、車両を好きになってもらいたい・興味を持ってもらいたいと思って選出。

また、2022年に発売したのぞみ30周年記念弁当を購入された方も楽しめる、ある“仕掛け”が入っています。

のぞみ30周年記念弁当のノベルティカードをお持ちの方はぜひ見比べてみてください。

10枚集めるのは大変ですが、10枚集めると、知る人ぞ知る“あれ”のイラストが完成します。

■食堂車のメニューをイメージしたおにぎり・サンドウィッチが登場!

330円

食堂車のハンバーグをイメージし、ハンバーグにデミグラスソースとソテーしたキノコをトッピングしました。

米サンド 懐かしい食堂車風のカツカレー

330円

食堂車のカツカレーをイメージした、どこか懐かしい味わいのカレーにロースカツを合わせた食べ応えのある一品です。

グルメサンド

217円

食堂車の「グルメサンドウィッチ」をイメージし、キュウリ&ハムの層、たまごサラダ&ハムの層がたのしめます。

■東海道新幹線沿線のグルメ大集合!

米サンド(かき揚げ)住よし監修のつゆ

330円

きしめん 住よしが監修!

海老入りのかき揚げに、「きしめん住よし」のつゆをイメージしたたれを漬けた米サンドです。

米サンド(玉子焼と明太子)博多明太子使用

298円

限定ドクターイエローパッケージ!

ほんのり甘い玉子焼にピリッと辛い明太子とまろやかなマヨネーズを合わせたおむすびです。

チーかまプレミアム3本 東海道新幹線60周年記念パッケージ

今回限定のオリジナルパッケージ!

チーかまプレミアム3本

東海道新幹線60周年記念パッケージ

313円

素材を選び抜いたチーかまです。

かまぼこにはたらとぐちを使用し、チーズにはチェダー・ゴーダ・ゴルゴンゾーラ・カマンベール・パルメザンを使用しています。

5種のチーズが織りなす濃厚な味わいと、かまぼこのしなやかな弾力を楽しめます。

こだわり珈琲店のコーヒー レーズンバターサンド

321円

丸福のオリジナルコーヒーをクッキーの生地とレーズンバターに練り込んだ大人のレーズンサンド。

静岡 お茶シュークリーム

249円

静岡・牧之原台地の茶葉を使用したお茶シュークリームです。

カレーパン(スタミナカレーの店バーグ監修)

151円

(関東〜静岡エリア限定)

9/24から1週間限定販売

スタミナカレーの店バーグ(杉田本店)監修のカレーを包みました。

スパイシーかつコク深いオリジナルカレーが味わえます。

まるごとソーセージ(わさびマヨネーズ風味)

(中部〜関西エリア限定)

9/24から1週間限定販売

151円

ソフトなパンにソーセージをまるごと1本のせ、マヨネーズ入りのわさび入りドレッシングで味付したジューシーでボリューム感のある製品です。

リベイクしても、そのままでも!

■東海道新幹線オリジナルグッズも登場!

60周年記念サウンドアクスタ0系

60周年記念サウンドアクスタ0系

●収録曲 鉄道唱歌

3,300円

※販売店舗は別紙参照

0系サボクリアファイル 2枚セット

0系サボクリアファイル 2枚セット

※販売店舗は別紙参照

660円

60周年チャーム付きアクリルキーホルダー0系新幹線パケ

60周年チャーム付きアクリルキーホルダー0系新幹線

60周年チャーム付きアクリルキーホルダー 0系新幹線

※販売店舗は別紙参照

1,100円

■「60周年」を記念したレアな鉄道体験が当たる!キャンペーンも開催!

キリンビバレッジの対象商品を含む税込700円以上の購入レシートによる応募で通常では見学できない「レア」なツアーやイベントが当たるキャンペーンも開催します。

Aコースは、安全・安定輸送を担うプロフェッショナルを育成するJR東海総合研修センターを特別に少人数で見学・体験できる限定イベントです。

Bコースでは鉄道好きのあの方をゲストにお招きして、ナイトミュージアムならではの演出や、通常は近くで見ることのできない車両の特別展示など、貸切イベント限定プログラムが行われます。

キャンペーン概要

※価格はすべて税込価格です。

※内容・価格・数量等は変更する場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合があります。

※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合があります。

※数に限りがある場合もあるので、品切れの際はご容赦ください。

※いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的とした注文は固くお断りします。

