東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「オリエンタルホテル 東京ベイ」にて「オリエンタル ハロウィーンパーティー2024」を開催!

ハロウィーン仕様に彩ったコンセプトルームの宿泊プランの販売や、おもちゃがもらえるお子さん向けクイズラリーなどのイベントが実施されるほか、ロビーにはフォトスポットが設置されます☆

オリエンタルホテル 東京ベイ「オリエンタル ハロウィーンパーティー2024」

期間:2024年9月21日(土)〜11月7日(木)

予約開始:2024年9月6日(金)〜

「The Oriental Floor」限定特典&備品:

・アーリーチェックイン(通常15:00のところ、14:00イン)

・専用カウンターでの優先チェックイン

・ミネラルウォーター

・ビューティーブランド「ReFa」のドライヤー、ヘアアイロン、シャワーヘッドを完備など

「オリエンタルホテル 東京ベイ」にて、季節限定イベント「オリエンタル ハロウィーンパーティー2024」を開催!

宿泊プランでは、ホテル最上層「The Oriental Floor」の「オリエンタル・デラックス」3室と、「オリエンタル・コンフォート」3室の計6室限定が、特別デザインに変更されます。

お部屋は仮装した動物たちが集まって繰り広げる楽しく賑やかなパーティーをイメージ。

かわいらしいポップなテイストと、ちょっぴり大人かわいいニュアンスの2デザインで展開されます。

お部屋の壁面やテーブル、ベッドのフットスローやクッション、洗面室など、ハロウィーン気分を盛り上げる装飾を随所にちりばめてお出迎え。

お部屋にはお菓子セットやハロウィーンにちなんだグッズなどが用意されており、とっておきのハロウィーンステイを盛り上げます。

また、館内はホテルエントランス部分やウェルカムラウンジに装飾を配置し、仮装した森の動物たちとのフォトスポットも登場。

ロビーではお子様向けにおもちゃが当たるクイズイベントも開催され、お部屋での滞在だけでなく、ホテル館内の各所でハロウィーン気分を満喫できます☆

ハロウィーン仮装グッズも!添い寝のお子様朝食無料やガチャ特典付きプラン

価格:1名 19,650円〜(2名1室利用時・税・サ込)

客室タイプ:オリエンタル・デラックス(42平方メートル)※1日3室限定

特典:

・「レストラン・グランサンク」での朝食 添い寝のお子様無料(4〜6歳のお子様 通常1,200円)

・お菓子セット 1室につき1セット

・ガチャガチャ体験(オリエンタルホテル 東京ベイ 宿泊券または フェイスペイントシールをプレゼント)

客室備品(お持ち帰り不可):仮装グッズセット・絵本「ハロウィンのかくれんぼ」

お子さんにも親しみやすい、かわいいテイストの動物たちがパーティーを楽しむデザインの装飾があちこちにあしらわれた客室に宿泊できるプラン。

ハロウィーンにちなんだ絵本や仮装グッズ、お菓子を詰めたオリジナルデザインのバッグも用意されています。

また、洋和食メニューが豊富なブッフェスタイルの朝食は、添い寝で利用のお子さん分が無料に。

お子さんはハズレなしのガチャガチャも体験できます。

大人可愛いハロウィーンルームで“映え“ステイプラン(ドリンク&スイーツ付き)

価格:1名 13,100円〜(2名1室利用時・税・サ込)

客室タイプ:オリエンタル・コンフォート(25平方メートル)※1日3室限定

特典:

・グレープタイザー(275ml)とイタリアのチョコブランド「カファレル」のアソートをひとりにつき1つ

・バスグッズをおひとりにつき1つ

客室備品(お持ち帰り不可):フォトプロップス・撮影用自撮り棒

ちょっぴり大人かわいいスタイリッシュなテイストのハロウィーン装飾を客室の随所に採用した、“映え”ルームに宿泊できるプラン。

ドラキュラの血を思わせるような深いルビー色が特徴のスパークリングドリンクや、動物をモチーフにした 王室・貴族御用達のチョコレートをお部屋で味わうことができます。

さらに、装飾をバックにフォトプロップスや自撮り棒を使って撮影タイムを楽しめるプランです。

館内装飾&フォトスポット

期間:2024年9月21日(土)〜11月7日(木)

館内装飾場所:エントランス・ウェルカムラウンジ内

フォトスポット設置場所:ロビー

ホテルの象徴であるベンジャミンの森の中に住む動物たちが繰り広げるハロウィーンをテーマに、館内各所に特別装飾が飾られます。

また、ロビーにはフォトスポットも登場。

ハロウィーンパーティー開催中に訪れた記念に、写真を撮影することができます☆

クイズイベント

参加費:無料

期間: 2024年9月21日(土)〜 景品無くなり次第終了

実施場所:ロビー

対象:小学生以下のお子様

小学生以下のお子さんを対象に、クイズイベントを開催!

フォトスポット横に設置されたクイズ用紙に、問題の回答を記載します。

フロントスタッフさんに提出することで、おもちゃをゲットできます。

特典付きのハロウィーン仕様の客室や、館内装飾、フォトスポット。

オリエンタルホテル 東京ベイの「オリエンタル ハロウィーンパーティー2024」は、2024年9月21日(土)から11月7日(木)まで開催です☆

