ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、11月20日(水)から期間限定で、大切な人と“超元気を贈り合える”クリスマス・イベント「NO LIMIT!クリスマス」を開催する。■ショーがパワーアップ!今年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのクリスマスでは、昨年の好評を受けて、夜のクリスマス・ライブショー「フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ」を実施。ネオンカラーに煌めくステージで、次々と表情を変えながらキレキレのダンスを魅せる、雪だるまモチーフの“エレクトリック・フロスティ”をはじめ、まばゆく輝くクリスマス衣装に身を包んだスヌーピー、エルモ、ハローキティ、ミニオンたちが大集結する。

クライマックスでは、昨年より増量したパイロが胸をすくような勢いで打ち上がるとのこと。また、今年はフィナーレにフォトタイムが新登場し、ステージ上のパークの仲間たちとエンターテイナーを写真に収めることができる約3分間の時間が設けられる。■昼も夜も楽しめるツリー!それから、パークの冬を彩るシンボル「NO LIMIT! パーティ・ツリー」が登場。30m超えの圧倒的な大きさで、昼間は太陽の光でキラキラと反射するとエネルギッシュかつ壮麗に輝くドレープ装飾や、大粒のダイヤモンドシェイプ・オーナメントなどが飾られる。夜にはカラフルでポップなイルミネーションがパーク内に流れるクリスマス・ソングと連動して、まるで踊っているようにリズミカルに輝くそう。ゲストの心も身体もアツくしてくれる、唯一無二のクリスマスツリーだ。■今年初の衣装が楽しみパークの人気者たちも、この時期だけのかわいいクリスマス衣装で、ゲストをお迎え。期間限定クリスマス・コスチュームを一新した愛らしい姿のミニオンたちとミニオン・パークで一緒にハチャメチャな気分でふれあったり、「ユニバーサル・ワンダーランド」の仲間たちとクリスマス・ソングで歌って踊ったり、今だけの記念写真を撮ったりと、楽しみは盛りだくさんだ。また、ポップで楽しいシンギング・ショー「パワー・オブ・ポップ 〜クリスマス・ホリデー・ハートビート〜」では、美しいハーモニーと、クールなダンスの実力派シンガーたちがクリスマス・ソングを目の前で熱唱。この時季だけの“超感動”のエンターテイメントだ。■10周年ついにフィナーレそして「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」は、エリア開業10周年のフィナーレを迎える。この冬は、ホグワーツ城に美しい冬の魔法がかかるキャッスル・ショー「ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜」が5年ぶりに復活。「メテオロジンクス」で雪化粧をまとい、「ルーモス」で温かな光に包まれるなど、呪文とともに幻想的な冬の魔法により、ホグワーツ城が次々と姿を変える。フィナーレで、強い光を放つ呪文「ルーモス・マキシマ!」が唱えられると、ホグワーツ城は輝きを放ち、ゲストは喜びと感動の笑顔にあふるそうだ。さらに、ホグワーツ魔法魔術学校の生徒たちと魔法界のカエルが奏でる「フロッグ・クワイア」のウインターバージョン「ホリデー・フロッグ・クワイア」も、5年ぶりに復活。原作中にも登場し、耳にしたことがある魔法界のクリスマス・ソングから、ちょっぴり不思議な合唱まで、魔法界ならではの冬に存分に浸ることができる。そして、圧倒的クオリティーで再現された壮大なホグワーツ城内を、特別ルートで細部までじっくり歩いて巡る「ホグワーツ・キャッスルウォーク」や、まるで息づくような温もりさえ感じる魔法生物たちと触れ合える「マジカル・クリーチャーズ・エンカウンター 〜魔法生物との出会い〜」など、この冬ならではの魔法体験が用意される。【「NO LIMIT!クリスマス」概要】日程:11月20日(水)〜2025年1月5日(日)「NO LIMIT!クリスマス」Minions and all related elements and indicia TM&(C)2024 Universal Studios.All rights reserved.TM&(C)2024 Sesame Workshop(C)2024 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. EJ4090902HARRY POTTER and all related characters and elements(C)&TM Warner Bros.Entertainment Inc.PublishingRights(C)J.K.Rowling.(s24)(C) 2024 Peanuts Worldwide LLCTM&(C)Universal Studios.All rights reserved.