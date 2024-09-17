ÊÆ²»³Ú³¦¤ÎÂçÊª¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥à¥ºÍÆµ¿¼Ô¡¢£Î£Ù¤ÇÂáÊá¡¡ÊÛ¸î»Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ²»³Ú³¦¤ÎÂçÊª¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥à¥ºÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥à¥ºÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬£Ã£Î£Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯¡¢ÀÅªË½¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÊ¾Ù¤ä¿Í¿ÈÇäÇã¤ò¤á¤°¤ëÁÜºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î·ï¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àè½µ¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥à¥ºÍÆµ¿¼Ô¤Ï£±£¶Æü¸á¸å£¸»þ£±£µÊ¬¤´¤í¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹ñÅÚ°ÂÁ´ÁÜºº¶É¡Ê£È£Ó£É¡Ë¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
¥³¥à¥ºÍÆµ¿¼Ô¤ÎÍÆµ¿¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÉÔÌÀ¡£
¥³¥à¥ºÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¢¥Ë¥Õ¥£¥í»á¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼þ°Ï¤ÏÌµ¼Â¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö±£¤¹¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÆîÉôÃÏ¶è¤Î¸¡»ö¤Ï£±£¶Æü¡¢ÍâÄ«¤Ë¤âµ¯ÁÊ¾õ¤ò¸ø³«¤·¡¢¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥³¥à¥ºÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯½é¤á¡¢¿ô¥«·î¤ËµÚ¤Ö£È£Ó£É¤ÎÀÅª¿Í¿ÈÇäÇãÁÜºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢£³·î¤Ë¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î¼«Âð¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ºòÇ¯£±£±·î°ÊÍè¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï£±£°·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£¹·ï¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ¤ÎÀÅªË½¹Ô¤¬¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥à¥ºÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÊ¾Ù¤Ç¿½¤·Î©¤Æ¤é¤ì¤¿ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤òÁ´¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£Ã£Î£Î¤¬º£Ç¯½é¤á¤ËÆÈÀêÅª¤Ë¸ø³«¤·¤¿´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤ÏÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤¬£²£°£±£¶Ç¯£³·î¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸µÎø¿Í¤Î¥«¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Ù¥ó¥Á¥å¥é¤µ¤ó¤ò·ã¤·¤¯Ë½¹Ô¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î±ÇÁü¤Î¸ø³«¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥à¥ºÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ìÅ¾¡¢¸ø¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¥³¥à¥ºÍÆµ¿¼Ô¤Î¹ðÈ¯¼Ô£³¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈï³²¼Ô¤¬Ì¾¾è¤ê½Ð¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£