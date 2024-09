ケンタッキーフライドチキンに、食欲の秋を盛り上げる秋限定の「にんにく醤油チキン」が2024も登場!

にんにくと醤油の香り、唐辛子のピリッとした辛み、香ばしい胡麻の香りが合わさり、チキンの旨味を最大限に引き立てたフレーバーのチキンです☆

ケンタッキーフライドチキン「にんにく醤油チキン」2024

発売日:2024年9月25日(水)

ケンタッキーフライドチキンに、「にんにく醤油チキン」が数量限定で登場!

“にんにく×醤油”の香りで思わず手が止まらない、食欲の秋を盛り上げる秋限定のメニューです。

単品をはじめ、オリジナルチキンとの食べくらべセットも販売されます☆

にんにく醤油チキン

価格:単品 330円(税込)

サクサクとした衣の食感とともに押し寄せるにんにくと醤油の香り、唐辛子のピリッとした辛み、香ばしい胡麻の香りが合わさり、チキンの旨味を最大限に引き立てたフレーバーのチキン。

食べた瞬間、口から鼻を駆け巡るにんにく醤油の風味にやみつきになる方も多く、登場以来、定番化のリクエストが多い人気メニューです。

そのまま食べるのはもちろん、にんにく醤油のフレーバーは夕食のおかずにもぴったりです。

季節定番メニューが、2024年はジューシーな骨つきチキンになって登場します。

にんにく醤油チキン食べくらべセット

価格:980円(税込)

内容:にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1個、ドリンク(M)

にんにく醤油チキンと、定番のオリジナルチキンが一つずつ入った「にんにく醤油チキン食べくらべセット」

限定フレーバーと定番フレーバーを食べ比べたい方におすすめのセットです。

食べくらべ4ピースパック

価格:1,490円(税込)

内容:にんにく醤油チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1個

にんにく醤油チキンとオリジナルチキンが2ピースずつ入った「食べくらべ4ピースパック」

お友だちや家族ともシェアできる、食べ比べセットです。

食べくらべ6ピースパック

価格:2,240円(税込)

内容:にんにく醤油チキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2個

にんにく醤油チキンとオリジナルチキン3ピースずつと、サイドメニューが2つセットになった「食べくらべ6ピースパック」

パーティーなどでシェアするのにもぴったりな、ボリューミーな内容になっています。

オリジナルチキンとの食べくらべセットも登場する、にんにくの香りが食欲をそそる、秋限定のチキン。

ケンタッキーフライドチキンの「にんにく醤油チキン」は、2024年9月25日(水)より数量限定で発売です☆

※数量限定、なくなり次第販売終了

※一部、販売しない店舗があります

※デリバリーでの価格は異なります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 唐辛子の辛みと香ばしい胡麻の香りが絶妙にマッチ!ケンタッキーフライドチキン「にんにく醤油チキン」2024 appeared first on Dtimes.