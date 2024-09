BTSのJ-HOPE、除隊まであと30日！ファンへの思い＆近況を報告「自身の軍生活が誇らしい」

BTS(防弾少年団)のJ-HOPEが、秋夕(チュソク、韓国のお盆)を迎え、ARMY(BTSのファンの名称)に挨拶した。J-HOPEは本日(17日)、グローバルファンコミュニティWeverseを通じて「1ヶ月、そう、ちょうど30日! 時間は無情だとばかり思っていたが、今は情が芽生えて切なく感じる。荷物の整理もしてみて、よく使っていたものも後任者に譲って、軽くなった物置を見ると、その気持ちがもっと強く感じられる」と綴った。

続けて「今思えば大したことないのに、あの時はなぜあんなに緊張して硬直していたのか……。(物置が開く音でさえ神経を刺激していたあの頃)新しく入ってきた新兵たちを見て、同病相憐が生まれ、自分の姿を重ね合わせ、可愛がっている今日この頃。本当に極度のF(MBTI診断において、共感力の強いタイプ)状態になり、自身の軍生活を振り返っているけれど、誇らしく思う! 堂々としている! もちろん今は末期の兵長そのもの、ベッドに横たわって文章を書いているけど。ハハ」と語った。そして「連休は本当にいいね! ゆっくり休むことができて! 長文になったけど、秋夕の挨拶に来た。偶然にも(除隊まで)今日でちょうど30日。すべての方々の家庭の平和が訪れている今、僕の心の中にも鳩がゆらゆらしている。少し暑いお盆だけれど、豊かなお盆になることを祈り、皆さんにご挨拶申し上げる。早く秋が来てほしい」と伝えた。最後に彼は、「来月の今日、会おう。その日まで、元気に過ごしてね……! 忠誠。ARMY、大好き」と付け加えた。J-HOPEは10月17日に除隊する。昨年4月18日に陸軍現役で入隊した彼は、江原道(カンウォンド)原州(ウォンジュ)市陸軍第36歩兵師団白虎(ベクホ)新兵教育大隊で助教として誠実に服務している。昨年10月には特級戦士に選抜されたことを伝え、注目を集めた。また、彼は軍白期(軍隊+空白期)にも、入隊前に準備していたソロアルバム「HOPE ON THE STREET VOL.1」をサプライズ発売し、ファンに驚きを与えた。同アルバムは、4月13日付の米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で5位にランクインし、自己最高記録を更新した。これに先立って2022年の1stソロアルバム「Jack In The Box」が17位を記録し、翌年にフィジカルアルバムとして再発売されて「ビルボード200」の6位にランクインした。再びファンのそばに戻ってくるJ-HOPEが、音楽人生の第2幕をどのように彩るのか期待が高まる。※この記事は現地メディアの取材によるものです。