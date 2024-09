TWICE SANAが、9月14日に行われたMISSHA JAPANよる記者発表会『TIME REVOLUTION RETINOL Press Preview in JAPAN Featuring TWICE SANA』に出席。トークセッションを行った。

この日のために韓国より来日したというSANAは、「私がミューズを務めるMISSHAより昨日から日本で新しくレチノールのスキンケアが発売されたということで、商品の良さを皆さんにより知っていただきたいなと思い応援に駆け付けさせていただきました」と挨拶。別会場でファンと交流した感想を聞かれ、「日本ではそんなに近くでサイン会をする機会がなかなかないので、みなさんと色々とお話をしながら元気をいただき、本当に素敵な時間を送れました」とコメント。

健康的な生活を続けるために体調管理で意識していることについて「普段体を使うことが多いので、体の筋肉が硬くなっていることもすごくあるので、普段からその状態を長い間キープしないように、できるだけ早くほぐすようにしています」と秘訣を語る。ストレスが溜まった時にどのように発散するかという質問には、「基本的にはすぐに忘れてしまう性格ではあるんですが、頭の片隅にずっと残ってしまう時は、自分の中で一度気がすむまで整理をしたり、最近は夜風もとても気持ちいいので、軽く散歩に出たりもします」と回答した。

最後に「MISSHAは韓国はもちろんのこと、日本でも愛用者の方が多く、どのアイテムも本当にクオリティが高いので、自信を持って皆さんにおすすめできる商品だなと思っています」とメッセージを送った。

(文=本 手)