ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は17日、今年のクリマス・イベント『NO LIMIT ! クリスマス』の概要を発表した。11月20日〜来年1月5日まで期間限定で開催する。冬を彩るシンボルツリー『NO LIMIT! パーティ・ツリー』がきらめく中、クリスマス・ライブショー『フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ』がパワーアップ。また、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」エリア開業10周年のフィナーレとして『ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜』と『ホリデー・フロッグ・クワイア』が5年ぶりに復活する。

■『フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ』まばゆい光のなか、会場が“超興奮”で一体となるパークだけのクリスマス・エンターテイメント。キレキレのダンスを魅せる「エレクトリック・フロスティ」をはじめ、「スヌーピー」「エルモ」「ハローキティ」「ミニオン」たちが大集結。エンターテイナーたちと一緒にキュートで華やかなダンスを披露する。クライマックスでは、昨年より増量したパイロが胸をすくような勢いで打ち上がる。また、今年はフィナーレにフォトタイムが新登場(約3分間)。【開催場所】グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)【上演時間・回数】約20分1日2回開催【特別鑑賞エリア入場券】発売期間:2024年9月20日(金)正午〜対象期間:2024年11月20日(水)〜2025年1月5日(日)価格:1700円〜2100円(税込価格/入場日により、価格が異なる)発売箇所:WEBチケットストア■『NO LIMIT! パーティ・ツリー』30メートル超の圧倒的な大きさ、 昼間は太陽の光でキラキラと反射するとエネルギッシュかつ壮麗に輝くドレープ装飾、大粒のダイヤモンドシェイプ・オーナメントなど、存在感抜群の『NO LIMIT! パーティ・ツリー』でクリスマス気分が一気に高まる。夜にはカラフルでポップなイルミネーションがパーク内に流れるクリスマス・ソングと連動して、まるで踊っているようにリズミカルに輝く。■『ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜』「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」エリア開業10周年のフィナーレとして、ホグワーツ城に美しい冬の魔法がかかるキャッスル・ショー『ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜』が、5年ぶりに復活する。「メテオロジンクス」で雪化粧をまとい、「ルーモス」で温かな光に包まれるなど、呪文とともに幻想的な冬の魔法により、ホグワーツ城が次々と姿を変える。フィナーレで、強い光を放つ呪文「ルーモス・マキシマ!」が唱えられると、ホグワーツ城は輝きを放ち、ゲストは喜びと感動の笑顔にあふれる。ホグワーツ魔法魔術学校の生徒たちと魔法界のカエルが奏でる『フロッグ・クワイア』のウインターバージョン『ホリデー・フロッグ・クワイア』も、5年ぶりに復活。原作中にも登場し、耳にしたことがある魔法界のクリスマス・ソングから、ちょっぴり不思議な合唱まで、魔法界ならではの冬に存分に浸ることができる。『ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜』【開催場所】ホグワーツ【開催時間・回数】約10分 ※開始時間、開催回数は日によって異なる『ホリデー・フロッグ・クワイア』【開催場所】パフォーマンス・ステージ【開催時間・回数】約20分 ※開始時間、開催回数は日によって異なるHARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K.Rowling. (s24)Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM and (C) 2024 Sesame Workshop(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ4090902TM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.