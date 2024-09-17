¶âÍ»´ÉÍý°Ñ¡¢¿·¸÷FH¤Ø¤ÎTOBÇ§¤á¤º Ãæ¹ñ¿®Â÷FH¡Ö°ä´¸¡×¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ¹ñ¿®Â÷¡ÊCTBC¡Ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÃæ¹ñ¿®Â÷¶â¹µ¡Ë¤¬¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¸÷¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê¿·¸÷¶â¹µ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡ÊTOB¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶âÍ»´ÆÆÄ´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡Ê¶âÍ»Ä£¤ËÁêÅö¡Ë¤Ï16Æü¡¢·èµÄ¤òÃª¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿®Â÷FH¤Î¿½ÀÁ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ãæ¹ñ¿®Â÷FH¤ÏÆ±Æü¡¢¶â´É°Ñ¤Î·èÄê¤Ë°ä´¸¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼çÌ³µ¡´Ø¤Î·èµÄ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¶â´É°Ñ¤Îî¹½ÊÄç¡Ê¤¤å¤¦¤·¤å¤¯¤Æ¤¤¡ËÉû¼çÇ¤°Ñ°÷¤ÏÃæ¹ñ¿®Â÷FH¤Î¿½ÀÁ¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¼ï¤Î¹çÊ»¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¾õ¶·¤Ë´Ø¤·¤Æ·×²èÆâÍÆ¤¬ÉÔ´°Á´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¹çÊ»¤¬´°Î»¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Î³ô¼°Êü½Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¼Â»ÜÆâÍÆ¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É4ÅÀ¤Î·üÇ°»ö¹à¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¿·¸÷FH¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âæ¿·¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÂæ¿·¶â¹µ¡Ë¤Ø¤ÎµÛ¼ý¹çÊ»¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ò¤ÏÀè·î22Æü¡¢¹çÊ»°Æ¤ò·èµÄ¡£¤³¤ì¤Ë³ä¤ê¹þ¤à·Á¤ÇÃæ¹ñ¿®Â÷FH¤ÏÆ±23Æü¡¢1314²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó5800²¯±ß¡Ë¤Ç¿·¸÷FH¤Î³ô¼°¤Î51¡ó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È·èÄê¤·¡¢Æ±26Æü¡¢¿·¸÷FH¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë·×²è½ñ¤ò¶â´É°Ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¼ÕÊý娪¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
¿·¸÷FH¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âæ¿·¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÂæ¿·¶â¹µ¡Ë¤Ø¤ÎµÛ¼ý¹çÊ»¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ò¤ÏÀè·î22Æü¡¢¹çÊ»°Æ¤ò·èµÄ¡£¤³¤ì¤Ë³ä¤ê¹þ¤à·Á¤ÇÃæ¹ñ¿®Â÷FH¤ÏÆ±23Æü¡¢1314²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó5800²¯±ß¡Ë¤Ç¿·¸÷FH¤Î³ô¼°¤Î51¡ó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È·èÄê¤·¡¢Æ±26Æü¡¢¿·¸÷FH¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë·×²è½ñ¤ò¶â´É°Ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¼ÕÊý娪¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë