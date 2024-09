東京ディズニーリゾート・グッドネイバーホテル「ヒルトン東京お台場」にて、クリスマスケーキの予約受付を実施。

「黒いちご」や「白いちご」を使った王道のショートケーキをはじめ、宝石箱をイメージしたケーキなど全7種類が登場します☆

ヒルトン東京お台場「クリスマスケーキ 2024」

予約期間: 2024年10月1日(火)〜12月15日(日)

引き渡し期間: 2024年12月21日(土)〜25日(水)

引き渡し場所: ヒルトン東京お台場 2F

予約方法:お電話【03-5500-5580(10:00〜20:00)】またはWEBサイト

プライベートバルコニーからレインボーブリッジと東京都心のパノラマビューを一望することができる東京湾のウォーターフロントに位置するホテル「ヒルトン東京お台場」が、クリスマスケーキの予約受付を実施。

「黒いちご」や「白いちご」を使った王道のショートケーキをはじめ、宝石箱をイメージしたケーキ、ナイフで切り分けるとフルーツがごろごろと出てくるケーキなど、大勢で集まるパーティにもおすすめの演出を加えたケーキ全7種類が登場します。

クリスマスケーキには、お子さん向けにデコレーションを施したチョコレートケーキなど、過ごし方やシーンに合わせて選べるケーキもラインナップ。

さらにケーキ以外にも、クリスマスの食卓を彩るメニューも充実しているのも嬉しいポイントです。

ホテルメイドの「クラシックミートパイ」や、クリスマスの定番スイーツ「シュトーレン」など、この時期ならではの逸品も販売されます☆

プレミアム黒いちごタルト

価格:15,000円(税込)

サイズ:直径16cm×高さ11cm

千葉県山武市の相葉苺園で栽培された、黒いちご(真紅の美鈴)を使用したプレミアムなタルト。

完熟してから摘むため、日持ちせず市場にはほとんど出回らない希少ないちごをふんだんに使用し、ナッツの女王と呼ばれる最高級ピスタチオをアクセントに加えています。

ジューシーで糖度20.9度を超える、深みのある味わいの黒いちごの魅力を楽しめるクリスマスケーキです。

ブラン・ド・ブラン

価格:8,200円(税込)

サイズ:直径12cm×高さ6cm

程よい甘みと酸味のバランスが良い白いちご(淡雪)を使った「ブラン・ド・ブラン」

北海道産の生乳を100%使用した、なめらかで雪のよう真っ白な生クリームでデコレーションし、白いちごの魅力を引き立てたショートケーキです。

ブルーベリーや、ひいらぎの葉の飾りがトッピングされています。

WEB予約限定「モンコフレ」

価格:16,800円(税込)

販売数量:限定30セット

サイズ:13.5角×高さ6cm×2個

ベルギー産のチョコレートで作られた黒・白2種類のBOX型ケーキのセット。

BLACK BOXには、イチゴを贅沢に二段に重ねたストロベリータルトが、WHITE BOXには宝石箱をイメージし、虹色の鮮やかなプティガトーを9種類が詰められています。

見た目も楽しめるスイーツです。

WEB予約限定「ベリー ・ベリー ・パーティ!」

価格:20,000円(税込)

販売数量:限定40台

サイズ:直径15cm×高さ19cm

北海道産の生クリームをたっぷりと使用した、高さ19cmの大きなショートケーキ。

ケーキの中には、いちご、ブルーベリー、ラズベリーをたっぷりと忍ばせた、ナイフで切り分けるとゴロゴロとフルーツが出てくるサプライズを楽しめるケーキです。

WEB予約限定「サンタのくるま」

価格:6,500円(税込)

サイズ:縦7.5cm×横16.5cm×高さ5.5cm

アーモンドをふんだんに使用したスポンジに、フランス産チョコレートを使った「サンタのくるま」

ベリー風味のガナッシュクリームが4層に重ねられています。

サイドにはタイヤがあしらわれた、車モチーフのケーキです。

WEB予約限定「エトワール ・ド ・ルージュ」

価格:7,500円(税込)

サイズ:直径14cm×高さ4.5cm

ベイクドとレアの2種類のチーズケーキが楽しめる「エトワール ・ド ・ルージュ」

ラズベリーのコンフィ、ラズベリー、ブラックベリーの酸味と甘みがアクセントになっています。

爽やかな後味もポイントです。

WEB予約限定「アールグレーショコラ」

価格:13,000円(税込)

サイズ:12cm角×高さ12cm+リボン

マスカルポーネとメープルシロップを使ったムースをアールグレイで香りづけしたチョコレートのムースで包んだケーキ。

ボリュームのあるリボンの飾りが華やかさをプラスしています。

クラシックミートパイ

価格:6,000円(税込)

サイズ:直径19cm

牛肉と香味野菜を赤ワインでじっくりと煮込み、イベリコ豚のベーコンを贅沢に使ったパイ。

クリスマスパーティーに彩りを添えるメニューです。

シュトーレン

価格:4,200円(税込)

サイズ:縦約24cm×横約8cm

マジパンローマッセを5種類のスパイスを配合した生地で包み込み、しっとりと焼き上げたクリスマスの定番スイーツ。

少しずつ切り分けて味の変化を楽しみながら食べるのがおすすめです。

パネトーネ

価格:2,000円(税込)

サイズ:直径10.5cm×高さ13cm

卵とバターをリッチに使った生地に、フルーツとドレインチェリーを練り込んだイタリアのクリスマススイーツ。

パネトーネ種の豊かな風味を楽しめます。

味や見た目はもちろん、仕掛けも楽しめる全7種のケーキがラインナップ。

ヒルトン東京お台場にて2024年10月1日(火)より予約受付が実施される「クリスマスケーキ」の紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 希少な黒いちご「真紅の美鈴」を使ったタルトなど全7種!ヒルトン東京お台場「クリスマスケーキ 2024」 appeared first on Dtimes.